聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單
聖誕節不只是交換禮物的季節，更是一個把心意具象化、把喜歡包裝起來送給重要之人的時刻。這次以「送禮對象」為靈感，從少女心到率性派，精選4種最值得入手的節慶禮物提案，每一款都讓收禮的人感受到幸福氛圍！
聖誕禮物提案：送閨蜜－限量聯名、展現品味
閨蜜間的感情，不需要多說，一個眼神就懂。選擇限量聯名單品，就是最默契的時尚暗號。像是丹麥品牌 GANNI 與迪士尼破天荒合作，把叛逆又自由的黛西變身成 GANNI Girl 的完美代言；或是 KENZO × 塗鴉傳奇 FUTURA 2000 的創意火花，用原子符號、Boke 花卉與 KENZO Paris 標誌描繪出動感、能量與無限可能。想告訴她：「妳值得最特別的。」
聖誕禮物提案：送女友－優雅包款、傳遞愛意
讓一只令人怦然的包代表愛的形狀，隨身形影不離。挑一款線條簡潔、輪廓俐落的手提包或肩背包，再選大地色、奶油米或溫柔粉色系，保證一拆禮物就怦然心動。無論是日常通勤、還是周末小旅行，這只包都能陪著她、也替你加分：因為這份禮物說的不是時尚，而是「懂妳」。
聖誕禮物提案：交換禮物－時髦又實用的驚喜
派對交換禮物永遠最讓人緊張又興奮，送得太普通怕尷尬，太浮誇又怕踩雷。最安全也最時髦的路線就是「實用＋設計感」：針織毛帽立刻營造冬日溫度，而帶點金屬光的飾品更是百搭亮點。一份好禮物不只好看，也要讓對方拆開那刻就覺得幸福滿格。
聖誕禮物提案：送男友－率性Logo T與精緻小皮件
男生禮物不必複雜，質感才是關鍵。簡約 Logo T 恤乾淨俐落又百搭，是那種會被他一直穿、穿到你都想偷拿來睡的款式。再搭一件小皮件—卡夾、皮夾或鑰匙包，低調卻富有細節，就是能陪他很久的大人系浪漫。
