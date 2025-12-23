聖誕節前不平安 ! 俄紅軍城大集結 烏示警 : 恐大規模襲擊 前線嚴重缺 「這個」....

烏克蘭總統澤連斯基近日在外交部舉行記者會時，說明東部與北部多條戰線的最新情勢，並警告未來數日俄羅斯可能對烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，呼籲民眾保持高度警惕。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基近日在外交部舉行記者會時，說明東部與北部多條戰線的最新情勢，並警告未來數日俄羅斯可能對烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，呼籲民眾保持高度警惕。

澤連斯基表示，在東部戰略要地紅軍城，目前城內約有 1,100 名俄羅斯人，城郊仍聚集更多敵軍，但過去一個月以來，整體戰局並未出現明顯變化。他指出，鄰近的米爾諾赫拉德在俄軍持續施壓下，烏軍仍成功堅守陣地。

在庫皮揚斯克方向，澤連斯基稱烏克蘭武裝部隊近日再度清剿約 500 平方公尺的區域，行動進展順利，目前仍掌控該市。他透露，當地約有 100 名俄羅斯人活動，但形容這只是「暫時性現象」。

廣告 廣告

澤連斯基表示，在東部戰略要地紅軍城，目前城內約有 1,100 名俄羅斯人，城郊仍聚集更多敵軍，但過去一個月以來，整體戰局並未出現明顯變化。 圖 : 翻攝自雲霄武堂

至於胡利亞伊波列，澤連斯基坦言局勢一度十分艱難，不過目前已趨於穩定，過去一週內未出現重大變化。

在北部蘇梅州，澤連斯基指出，邊境村莊赫拉博夫斯克的 52 名居民曾與俄羅斯人有密切接觸，並在毫無心理準備的情況下遭俄軍進入村莊後俘虜。此外，另有 13 名烏克蘭軍人被俄方俘虜。

澤連斯基同時警告，情報顯示俄羅斯可能在未來幾天內對烏克蘭發動大規模襲擊，且時機可能落在聖誕節前後。他表示，這樣的行動「符合俄羅斯一貫作風」，並強調「沒有什麼是神聖不可侵犯的」，呼籲社會各界提高警覺。

澤連斯基同時警告，情報顯示俄羅斯可能在未來幾天內對烏克蘭發動大規模襲擊，且時機可能落在聖誕節前後。 圖:全球戰略眼

在防空議題上，澤連斯基坦言，烏克蘭目前攔截無人機的數量仍然不足，但問題已不單純是資金層面。他指出，雖然資金始終有限，但現階段真正的瓶頸在於技術與產能限制，製造商難以在短時間內生產出所需數量。不過他強調，相關領域仍在持續擴展，攔截無人機的性能也正在不斷提升。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「歐洲軍團」保障烏安全! 11國表態要出兵維和 為停火帶來新折衷方案

日本將重啟全球最大核電廠! 距東京僅220公里 近70%居民感到憂慮