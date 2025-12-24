聖誕節前交投清淡！台股收漲61點 台積電漲5元報1495

【記者呂承哲／台北報導】隨著市場消化最新經濟數據，美股4大指數週二（23日）全面收紅，標普500指數收在6909.79點創下新高紀錄，輝達股價上漲3.01%，台積電ADR股價上漲1.25%。台股週三（24日）開盤上漲逾170點，台積電上漲10元、報1500元。

台股週三收盤，台股終場上漲61.51點或0.22%、報28371.98點，成交金額來到4290.36億元。台積電股價上漲5元或0.34%、報1495元，鴻海股價收在平盤、報224元，台達電股價上漲12元或1.27%、報955元，聯發科股價下跌10元或0.72%、報1380元。

台股23日持續震盪，在台積電、PCB、軍工等族群撐盤下，終場上漲160.83點，收在28310.47點，成交金額來到4203.89億元。從三大法人方面來看，外資反手賣超82億元，投信買超19.51億元，自營商買超81.36億元，合計買超18.88億元。

