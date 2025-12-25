聖誕節前夕 台灣人爆買1500根「鋼鐵香蕉」！日業者驚呆

國際中心／黃書哲報導

因時常開發怪異外型商品而知名的日本廣島製造商IRON FACTORY IKEDA，昨（24）日晚間在社群媒體發文提到，他們在耶誕節前夕收到，來自台灣1500根「鋼鐵香蕉」（がクリスマス）的訂單，消息一傳回台灣，也讓各大網友開啟各種搞笑討論。

IRON FACTORY IKEDA發文表示，台灣人在聖誕節期間買了1500根「鋼鐵香蕉」。（圖／翻攝自X @IRON_IKEDA）

其實「鋼鐵香蕉」在2023年就在台灣爆紅，雖然已經過去兩年，IRON FACTORY IKEDA還是時常會收到台灣的訂單，直到平安夜，業者在社群媒體發文表示，台灣人在聖誕節期間跟他們買了1500根「鋼鐵香蕉」。

許多台灣網友也發現了該篇X貼文，並轉發到Threads，不少人也歪樓笑稱，「買來交換禮物很有趣」、「大腸直腸外科醫生：怎麼聖誕節後病人變多了」。

根據IRON FACTORY IKEDA官網介紹，鋼鐵香蕉是用真實香蕉翻模而成，所以跟真實的香蕉幾乎一模一樣。這根看似沒有用的鋼鐵香蕉，其實就只是有著怪異外型的鐵鎚，比較特別點是在攝氏1000度的環境下依然可以使用。另外，業者也提到鋼鐵香蕉的發明原由，是因為當初有許多客人希望能看到完整香蕉形狀的鐵槌，於是鋼鐵香蕉就在2020年成功製造出來。

