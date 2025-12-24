聖誕節前夕 慈濟捐贈興仁國中「靜思閱讀書軒」

聖誕節前夕，高雄市前鎮區興仁國中校園今（廿四）日洋溢著動人的藝文氣息與溫馨笑聲，慈濟基金會捐贈學校「靜思閱讀書軒」，並舉行溫馨隆重的揭幕儀式。(見圖)

儀式現場不僅有獲全國特優肯定的台語劇場演出，更展示了學校結合數學與環境永續的特色課程，慈濟靜思書軒營運長蔡青兒「青兒姊姊」更親臨現場，為幼兒園孩子說故事，打造出一場跨越年齡、融合人文與科學的教育盛宴。

校長楊世傳表示，靜思閱讀書軒是校園與社區共同的「愛的連鎖店」，透過跨學制、跨年段的分享，能這份愛心效益發揮到最大；興仁國中將這份珍貴的資源，也開放給校內與社區共同使用，讓不同階段的孩子都能在書香中成長，共同創造共好社區。

慈濟基金會指出，學校堅持優質教育，決定匯集社區民眾愛心，合資捐贈這座書軒，期盼透過多元書籍與安靜的閱讀空間，進一步提升學生的素養與心靈能量；校長楊世傳亦感謝陳美惠師姐的善心發起和協助，匯集眾人之力完成大愛精神，照護興仁孩子成長。

「靜思閱讀書軒」揭幕儀式在溫馨的氛圍中拉開序幕，興仁國中的李品辰、蘇昕雅同學創作新詩，以誠摯的嗓音朗讀，表達對慈濟基金會及社區大愛匯聚的感謝；隨後，由曾獲得全國杏壇芬芳錄殊榮的呂寶欽老師指導，榮獲今年全國語文競賽「台語讀者劇場」國中組全國特優殊榮的學生團隊，帶來精彩演出，孩子們流利的語言與生動的表情，展現了學校在推動閱讀與本土語文教育上的卓越成效。

興仁國中在教學團隊的積極推動下，近年來屢獲佳績。學校不僅榮獲高市府教育局「品格實踐運動特優學校」及「閱讀標章學校」肯定，在國中教育會考表現上，更展現了強大的學力提升動能，獲得教育局頒發「會考學力提升獎金」。

現場並有樹木碳匯測算：課程由吳昇勳主任研發，帶領學生運用數學公式測量、計算校內樹木的高度與體積，並換算出每棵樹可容納的「二氧化碳當量」，學習科學化記錄校內碳足跡。手作永續藝品：學生撿拾校內的枯掉樹枝，透過木工技術製作個人專屬的「手作木工鉛筆」，將永續循環的概念實踐於生活中。並有數學魔術：教師利用有趣的魔術互動，引導學生學習「二進位」與「次方」概念，讓艱澀的數學轉化為充滿驚喜的學習體驗。