聖誕節前夕 臺東市直到地極教會送關懷到馬蘭榮家

聖誕節前夕，臺東市直到地極教會前往馬蘭榮家舉行聖誕節音樂表演，與榮家住民長者共享喜樂，並且親切關懷長輩們的生活情況，這項活動由副家主任郭茂盛主持，家區各堂住民踴躍參與，榮家的長輩們都感受到教會寒冬送暖帶來的心意。

直到地極教會成員到榮家活動中心之後，受到長者們的熱烈歡迎，教會成員用歌聲真誠的演唱，撫慰著長者們的心靈，輕鬆悠揚的樂聲響起，一首接一首聖樂歌聲悠揚，充滿著活動場地，在場參加活動的住民個個面露微笑，臺上臺下快樂的互動。

教會表演團體為榮家長輩帶來的，不只是精彩的樂曲表演，更為榮家長者們帶來充滿歡笑的下午時光，關懷活動在充滿喜樂又依依不捨的氛圍中圓滿落幕，彼此並且約定下次再來榮家表演。

馬蘭榮家感謝臺東市直到地極教會成員到榮家演出，與住民同樂，讓住民感受到耶誕節前夕熱鬧歡樂的氣氛，透過傳遞福音帶來溫馨的關懷。榮家落實輔導會積極推動榮家三化政策目標--家庭化、社會化、智能化，接洽社會團體到榮家為住民長者表演，表達關懷慰問，也歡迎各團體到榮家演出，讓住民長者能感受社會的溫情與關愛。