聖誕節剩12℃「越晚越冷」 最冷在這時！這幾區大雨更凍

【記者黃泓哲、江宜潔／台北報導】新一波入冬以來最強冷氣團正式報到，使今（25）日聖誕節一夕變天、又濕又冷，且隨著東北季風增強，不僅氣溫快速下滑、降雨範圍也同步擴大，並預計以深夜至明（26）日清晨為這波最冷時段，不過這兩天各地高山都有機會追雪。

中央氣象署指出，今日大陸冷氣團南下、各地明顯降溫，北部及宜蘭整天濕冷、高溫僅18～19℃，且氣溫越晚約低，中南部及台東白天則約22～24℃，直到深夜至明日清晨為這波最低溫時段，低溫預測中部以北及宜蘭只剩12～13℃、南部及花東為14～16℃，至於空曠地區可能就會再低一些。

廣告

降雨方面，今日北部、東半部、恆春半島、中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率；此外，這兩天中部（3000公尺以上）、東部（3000公尺以上）、北部（2000公尺以上）、東北部（2000公尺以上）高山有局部降雪／下冰霰／結冰機率。

由於東北風增強，今日台南以北至桃園、基隆北海岸、恆春半島、離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率；另基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島可能出現長浪，若進行沿海活動請注意安全。

民間氣象粉專《觀氣象看天氣》表示，根據歐洲中期天氣預報中心最新資料顯示，今日深夜1500公尺高度0度線將逼近北海岸、代表冷空氣強度相當驚人，而這也將成為入冬以來最強一波冷氣團，並以晚間至明日清晨為最冷時段，屆時氣溫會快速驟降、體感溫度更低。

至於這波濕冷何時才會結束？氣象署說明，週末起（27、28）冷氣團將逐漸減弱，屆時不僅降雨趨緩、氣溫亦會回升，直到跨年夜天氣則相對穩定、但早晚仍偏冷，外出迎接新年還請記得做好保暖。

一週（24日至31日）溫度趨勢。中央氣象署提供

一週（25日至31日）降雨趨勢。中央氣象署提供

