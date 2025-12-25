聖誕節嚇壞！北捷北門站男子持傘車廂暴走 乘客驚慌逃出1人受傷

台北捷運新店線於25日晚間8時許，一輛往列車在北門站發生騷動。一名年約40歲的男子突然情緒失控，手持雨傘猛烈敲打車窗和牆壁，導致車廂內發出巨響，驚嚇了周圍的乘客，所有人見狀往反方向撤退，現場一度陷入混亂。

根據目擊者描述，該男子行為異常激動，乘客見狀後紛紛逃避，一堆乘客東西都沒帶走就下車逃走，由於現在台北捷運對於張文狠奪3命的事件還餘悸猶存，大家怕不逃命恐怕會失去寶貴生命，過程中導致一名70多歲的婦人因避難摔傷送醫。

廣告 廣告

捷運公司接獲報告後，迅速通報警方及救護人員到場處理。警方初步了解，該男子疑似因恐慌症發作，具體動機仍待進一步調查。北捷強調，事件未影響列車運行，並已加強巡邏，呼籲乘客在遇到類似情況時保持冷靜，並及時報告。

延伸閱讀

張文父母「恐患憂鬱症」 醫：高度創傷、但又無法表達痛苦

批民進黨實質廢死 趙少康建議「無期徒刑三級制」

鄭麗文批賴清德毀憲亂政 直言其真正忌憚對象是蔡英文