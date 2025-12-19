聖誕節天氣曝光！專家：「這3區」平安夜恐探10度

生活中心／江姿儀報導



今（19日）東北季風減弱，北部及東北部略回溫。中央氣象署指出，今、明（20日）2天受南方雲系北移影響，全台轉雨，各地有局部短暫陣雨，東半部地區則有局部較大雨勢發生的機率。2025年進入倒數，下週將迎來聖誕節，對此氣象專家林得恩示警「今年平安夜，又濕、又冷！」，下週三（24日）東北季風增強，降溫轉濕涼。





今（19日）東北季風減弱，南方雲系北移，全台降雨機率增，各地有局部短暫陣雨。（圖／翻攝中央氣象署、中央氣象署臉書）

受到南方雲系北移影響，今（19日）東北季風減弱，全台降雨機率增，各地及離島地區有局部短暫陣雨，東半部地區不排除有較大雨勢發生。下週聖誕節天氣出爐，林得恩今（19日）在臉書「林老師氣象站」發文，根據今晨歐洲數值模式（ECMWF）模擬，東北季風將於下週三（24日）再度增強，冷空氣南下，強度將落在「東北季風」與「大陸冷氣團」之間。屆時水氣增加，降雨機會較大，中部以北、東北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫雨。

林得恩指出，下週三（24日）東北季風再增強，極凍轉濕冷，25日聖誕節氣溫會再降。（圖／翻攝臉書＠林老師氣象站）

至於溫度部分，下週三（24日）中部以北、東北部及東北部地區天氣轉涼、降溫明顯，其它地區早晚亦涼；全台及澎湖晚間低溫介於15至19度之間，金門、馬祖地區低溫則來到12至15度，而沿海空曠、近山區及花東縱谷地區溫度還會再低1至2度；隔日（25日）聖誕節氣溫會再降。





