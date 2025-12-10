聖誕節將至！「收過最糟的交換禮物？」網勾回憶：真的記一輩子

交換禮物是聖誕節不可或缺的重要活動之一，不過要選到適合每個人的禮物不容易，也不是每個人都會用心挑選禮物，對此有網友也好奇「大家收過最爛的聖誕交換禮物？」掀起不少網友回憶。

聖誕節將至，為了凝聚大家的向心力，許多學校、公司都會舉辦交換禮物等相關活動，不過要選到適合每個人的禮物不容易，也不是每個人都會用心挑選禮物，有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的經驗談，「說出一個你收過最爛的聖誕交換禮物」。

廣告 廣告

貼文勾起大票網友回憶，其中不少網友提到曾收過過期的東西「過期的糖醋醬、朋友的演講手稿、清潔手套」、「用過的撲克牌 （牌面已經掉漆的程度）」、「過期的達美樂折價券（對方不知道是過期的）」、「一堆垃圾，看就知道那是對方不要的東西」、「驚喜包，2023年剩最後幾天，然後裡面有2023年的桌曆」、「說好金額$500，結果我收到一個蝦皮賣不到$250的捕夢網」

「用過的便利貼跟鉛筆套組，我真的記一輩子」、「收到開過的99元驚喜包」、「用過的水壺，超噁」、「破掉的存錢筒」、「沒水的彩色筆」、「過期三年的雙面膠」、「文具店驚喜包...」、「帶有塵土還不知道哪來的三角錐」、「機車後照鏡，單邊...」、「二手DVD、光碟」、「用過的塑膠袋」、「一箱木炭（中秋節剩下的）、一包超會掉屑的衛生紙，跟一個選修課3D打印的作品，當事人還很高興說『是不是很驚喜？』」、「用過的筆芯盒」、「用過的收納袋，被髒掉的地方還洗不掉」。

撰稿：吳怡萱



