聖誕節將至！他猶豫「1000元預算可以買什麼？」網給建議

聖誕節將至，許多人會約家人、朋友一起玩交換禮物，不過如何在預算有限的情況下，買到最適合的禮物，對很多人來說都是一道難題，有網友也好奇，預算1000元買什麼禮物不會被嫌棄，引發網友討論。

聖誕節將至，許多人會約家人、朋友一起玩交換禮物。（示意圖／Getty Images）

每年總是有不少網友為了聖誕節禮物絞盡腦汁，近來有網友也在論壇Threads發文，好奇在預算1000元下，撇除護手霜、馬克杯、玩具、肥皂、手帕、洗衣精、馬桶刷、羽球組、連鎖生活百貨商品，以及不知名保養品之外，「還有什麼能買不會被嫌的？」

不少網友分享「行動電源、安全帽、電風扇、傻瓜相機三台、盲盒三盒、電影票三張」、「認真說一年份的衛生棉，好用實在！」、「擴香…放哪裡都實用，味道就買較大眾一點的，接受度或許較高…但應該還是有人會不喜歡」、「3c用品、藍牙喇叭、行動電源都實用」、「我送過無線小型吸塵器，若是租屋者或者在辦公室裏都可以使用，實用又方便」、「小型吸塵器、眼睛按摩器或是快煮鍋之類的小家電」、「我每年都送預算內的行動電源」、「香氛燈、鹽燈、香氛蠟燭」、「聖誕節就會想到蠟燭、香氛蠟燭之類的，或是熱敷眼罩、融蠟燈等等增加日常儀式感的療癒小物」。

也有許多注重實用性的網友會選擇直接送禮券「百貨或是商場禮券呀，反正給1000元額度自己買也是不錯」、「百貨公司或賣場禮券，最實用又不占空間，自己買喜歡的東西」、「現金、郵政禮券、量販店禮券、有儲值的悠遊卡、超商禮券」、「超商、賣場禮卷、生活區方便去的電影票」、「有趣的造型悠遊卡，剩下的金額儲值在裡面」、「1000元超商商品卡」。

撰稿：吳怡萱





