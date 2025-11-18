聖誕節將至！他見交換禮物金額錯愕「要交換什麼？」網曝不同看法

聖誕節將至，不少民眾會找家人、朋友玩交換禮物，有網友分享，自己今年已經30歲了，但朋友想玩聖誕交換禮物，金額區間卻訂在250元到300元，讓原PO無奈表示「只有我覺得這種價格很無聊嗎？」意外引來許多網友分享不同看法。

聖誕節將至，不少民眾會找家人、朋友玩交換禮物。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，透露自己今年已經30歲了，但朋友想玩聖誕交換禮物，金額區間卻訂在250元到300元，讓原PO無奈直呼「只有我覺得這種價格很無聊嗎？從以前20歲到現在都在玩這種金額，是要交換什麼破銅爛鐵嗎？」忍不住好奇其他網友的看法。

廣告 廣告

對此不少網友分享不同看法「​​就算金額提高到1、2000，也未必收到你喜歡的東西，抱持著一個好玩的心態就好了」、「這個價錢沒負擔啊！換到不想要的也是笑一下而已，如果換500以上拿到用不到的東西就會有點難過」、「就是收到垃圾禮物也不會太難過的金額」、「有儀式感，能和朋友聚一聚，收到不喜歡的東西也不會太心疼，如果是交換1000元拿到不需要、不喜歡的東西會比2、300更困擾，賣也不是丟也不是」、「其實這種金額算是不錯的，因為交換禮物本來就不容易得到自己想要的，你拿2000元的禮物出去，跟拿200元的禮物出去，都可能換回對你而言是垃圾的東西，與其如此至少可以安慰自己，只損失小額換得一個垃圾，而不是損失大額換得一個垃圾」。

也有網友勸原PO轉念思考「好好珍惜，往後的日子裡你們還能不能像現在這樣說約就約可不一定呢，有時候一些遊戲或活動不用去想意義，就是單純的友情」。

撰稿：吳怡萱