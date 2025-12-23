聖誕節將至！小孟老師分享「6大開運方法」籲平安夜掃塵

周四（25日）將迎來聖誕節，不少民眾會和另一半、親朋好友聚會，對此命理專家小孟老師分享六大開運方法，以及六個禁忌，提醒民眾可以留意，引發許多網友關注。

＊以下民間說法，僅供讀者參考＊

命理專家小孟老師在粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，分享聖誕節的開運方法以及禁忌：

穿紅色衣物：聖誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。

在壁爐旁或床頭放個小襪子：西方相傳聖誕節聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。

聖誕樹上掛星星：聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

可在明亮處放一頭鹿：聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪橇前來，而麋鹿也為冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

放十字架：平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。