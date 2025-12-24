聖誕節必拍！青年公園、大安森林公園應景花卉燈飾夢幻上線

記者/鄭欣宜報導

隨著聖誕佳節腳步接近，臺北市公園處為城市換上繽紛節慶新裝，在多處公園入口及重要節點種植應景花卉，邀請市民朋友一起感受冬日的溫馨氣息。包括青年公園花鐘、大安森林公園捷運站2號出口，以及公園內信義路2號、和平東路6號、8號出入口周邊，皆可見色彩亮眼的聖誕紅迎風綻放，成為親子散步、拍照留念的最佳背景，歡迎大小朋友一同走進公園，共度美好節日時光。

大安森林公園燈區 圖/台北市政府觀傳局

公園處表示，本次栽植的聖誕紅以紅色、粉紅色及黃色為主，繽紛色彩相互襯托，讓冬日公園更顯熱鬧，聖誕紅為大戟科植物，耐陰且適應力強，最具特色的是其鮮豔的苞葉(苞片)，常被誤認為花朵，實際上是植物為了吸引昆蟲而演化出的構造，原本暗綠色的葉片會因為花青素的累積，讓葉片變成大家喜歡的應景紅色，公園內的聖誕紅們正值最佳觀賞期，不僅賞心悅目，也相當適合親子一同認識植物小知識，在遊玩中增添學習樂趣。

廣告 廣告

青年公園遍佈聖誕紅 圖/臺北市政府

捷運大安森林公園站11號出口聖誕樹燈景 圖/台北市政府觀傳局

走進公園，驚喜可不只一個，青年公園九曲橋擁有豐富又熱鬧的生態舞台，除了常見的紅冠水雞、夜鷺等水鳥，還能看到慢悠悠滑過水面的斑龜，運氣好的話，還會遇見神秘嘉賓登場——藍色閃電小精靈「翠鳥」，瞬間點亮整片水岸，等你來公園尋寶！而大安森林公園則配合聖誕節，由市府觀光傳播局規劃「星願樹」、「聖誕奇境」等夢幻燈區，信義路、新生南路沿線也同步點亮特色燈飾，展期將持續至明（2026）年1月1日，邀請市民朋友攜家帶眷，於假日或下班後漫步臺北市兩大公園，賞花、賞燈、放慢腳步，一起留下溫馨又難忘的節日回憶。