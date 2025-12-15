聖誕節快到了！「5星座」財運將強勢回歸 第1名最有望加薪

生活中心／許智超報導

小孟老師點名5星座，財運在聖誕節前後即將回魂。（示意圖／翻攝自Pixabay）

聖誕節即將來臨，清水孟國際塔羅小孟老師就點名5星座，財運在聖誕節前後即將回魂，其中射手座在聖誕期間可以放寬心，財富好運已經開始向你們聚集，而獅子座若前幾個月已認真打拼，隨著聖誕節到來，將會有坐享其成的好運氣。

第5名：牡羊座

小孟老師表示，牡羊座的人在聖誕前夕工作與財運上非常的積極進取，不怕麻煩有機會就努力，並會想辦法拓展自己賺錢的機會跟領域，努力上值得嘉許又擁有不錯的運氣，所以財運算是運勢良好，再加上個人努力而有好成績。

在聖誕節也會有跨國合作的機會，可能是客人多有國際背景，在投資理財上需要特別謹慎，若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件，也容易遇到貴人，或是事業更上一層樓的新契機，小孟老師建議有機會多認識新朋友，也多聊天相處，會有好運氣。

第4名：雙魚座

小孟老師指出，雙魚座在聖誕節的好運氣來自於過去有替自己儲蓄的習慣，或著投資儲蓄相關的項目，在這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，建議可以好好的努力工作，正財運也會有好的收穫，若還想要更好的收入，就要趁這段時間持續努力，接下來會有更好的回饋。

正財方面，雙魚座很適合在聖誕節做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或是可以經營副業準備斜槓人生，都會有好收入；副業發展上要耐心經營，這段時間可以邊經營邊認識人脈，有機會多認識人容易遇到事業上的貴人，可以多多留意。

第3名：射手座

小孟老師說，射手座在聖誕節會有種煥然一新的感覺，過去讓你煩躁的事情漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，工作上會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角你，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受你開的條件。

投資方面，過去做的投資會有好回報，而在聖誕節也會看到不錯的投資項目，可以謹慎投資，有機會賺到錢，「聖誕期間可以放寬心，財富好運已經開始向你們聚集過來了。」

第2名：獅子座

小孟老師表示，獅子座的人在聖誕期間工作運勢非常好，能發揮領袖氣質，主導大家往好的方向前進，而對於覺得過去太過頹廢的獅子，現在運勢好轉你們也自然想要重新振作，在開拓財源這塊能展現勢在必得的決心，也因為你們努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，也會願意給你更好的資源，或者更好的機會讓你去開疆闢土；若前幾個月已經認真打拼，在聖誕節到來時你們會有心滿意足坐享其成的好運氣。

第1名：金牛座

小孟老師點出，金牛座家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或收到家人贈與的昂貴禮物，建議可以跟家人好好相處，會有不錯的回饋。另外，在工作上若做業績的人會有好成績，不受外界影響，雖然壓力大但因為特別認真的個性，仍然很得老闆與主管賞識，很有可能有加薪的機會；投資方面，因為你們的穩定操作，也懂得避開風險，可以積少成多聚沙成塔，投資運好，屬於穩穩賺的類型。

