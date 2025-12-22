聖誕節急凍！3000公尺高山降雪機率大增 最強冷空氣週三殺到

根據中央氣象署最新資料顯示，今日東北季風逐漸轉乾，大台北地區轉為多雲天氣，僅北海岸及東半部仍有局部短暫雨機率。各地平地最低氣溫約在13至16度之間，清晨低溫前三名分別為苗栗公館鄉12.6度、雲林古坑鄉12.9度、嘉義竹崎鄉13.4度。

今日各地氣溫預測，北部16至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至27度。北台灣整天體感偏涼，中南部則呈現晴朗天氣，白天舒適微熱但早晚仍涼，日夜溫差較大。

廣告 廣告

明日至週三上午為短暫回暖空檔，隨著東北季風減弱，全台各地將轉為晴朗穩定天氣，氣溫明顯回升。然而這波暖空氣僅是短暫過客，週三下午起新一波冷空氣將逐漸南下。

根據歐洲模式模擬資料，週三午後至週六另一波東北季風南下，此波冷空氣預估持續時間較長，強度約比前波再低2度，仍屬東北季風等級。迎風面的北部及東半部地區將轉為局部降雨天氣，北台灣轉為濕涼微冷。中南部雲量略增，山區偶有零星飄雨機率，氣溫小幅下滑。

聖誕節當天水氣明顯增多，全台各地轉為陰天或多雲有短暫陣雨天氣。桃園以北及宜蘭地區降雨較為明顯，中部地區降雨則偏向山區。氣溫方面，因東北季風強度較強，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12至15度，台北測站低溫預估接近14度。

值得注意的是，週四至週五期間零度線高度下降，3000公尺以上高山包括合歡山、雪山、南湖大山等地，若水氣配合將有零星降雪機率。2000公尺以上高山則可能出現路面結冰或結霜現象。氣象專家提醒，不同模式模擬仍有差異且有調強趨勢，民眾需持續關注最新預報。

週五晚間至週六清晨預估將出現這波冷空氣最低溫，各地低溫約13至16度。週末兩天水氣逐漸減少，降雨集中於迎風面的東北部及東部地區，新竹以北維持多雲到陰天氣，苗栗以南則轉為晴到多雲。

下週日東北季風逐漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨機率。氣象專家建議民眾隨時關注最新天氣資訊，適時添加衣物保暖。

更多品觀點報導

雨神駕到！全台連6天濕答答 北台灣又濕又冷

雲林古坑今12.6度創新低！今明輻射冷卻加成 越晚越冷

