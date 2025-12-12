聖誕節恐迎11度低溫！戴立綱：0度線更逼近台灣

戴立綱在Youtube頻道上預告，聖誕節當晚將有更強勁的冷空氣南下影響台灣，屆時台北低溫可能下探至攝氏11度左右，0度線將往南壓更接近台灣。他指出，這波冷空氣比即將在週末報到的大陸冷氣團還要強。

戴立綱預告聖誕節當晚將有更強勁的冷空氣南下影響台灣。（圖／翻攝戴立綱youtube頻道）

根據歐洲中尺度模式（ECMWF）預報，25日晚上的冷空氣強度明顯，0度線位置將更接近台灣。戴立綱表示，這波冷完之後，後續高壓系統偏弱，天氣型態大致維持東北季風等級，但聖誕節這波需要特別注意。

戴立綱表示明(13)日冷空氣開始南下，各地氣溫將明顯下降。（圖／翻攝戴立綱youtube頻道）

戴立綱11日晚間在YouTube頻道分析近日天氣變化時說明，北方冷高壓將於週日衝下來。歐洲中尺度模式顯示，0度線大約位於浙江位置，台北低溫可降到14度、接近13度，其他地區在清晨、夜晚時段也會因輻射冷卻作用導致氣溫偏低。

廣告 廣告

戴立綱表示明(13)日冷空氣開始南下，各地氣溫將明顯下降。週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，台北氣溫降至13度至14度，局部空曠地區下探12度左右。美國全球預報系統（GFS）模擬結果則顯示，週日晚上的冷空氣偏強，台北氣溫約可降至13度左右，接著高壓東移出海後氣溫就會逐漸回升。

針對後續天氣，戴立綱表示，20日至23日東北季風增強。至於美國全球預報系統預估，25日0度線仍在上海，尚未往下壓，27日才有一波冷空氣衝下來。不過他也提醒，由於模擬時間仍久，模式預報仍會持續調整，因此需要繼續觀察。

延伸閱讀

醫界：支持衞福部「輔導認證」 「專業訓練」的醫療生技產業政策

戒糖能餓死癌細胞？醫揭真相：體力先垮…腫瘤不一定退

「感冒症狀一出現就吃藥」更快好？醫：不影響病程