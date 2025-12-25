聖誕節愈晚愈冷！新北等「5縣市」低溫特報 恐剩不到10度

氣象署12/25低溫特報。取字臉書



氣象署今日（12/25）發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部地區將出現顯著降溫現象，新北市及桃園、新竹、苗栗、金門等地區將有氣溫降至10度以下的機率。

氣象署預測，今起至明（12/26）日上午，北部及宜蘭的白天高溫僅18至19度，整體天氣濕冷。夜間至明晨，中部以北及宜蘭地區的低溫將降至12至13度，南部及花蓮、台東地區也會降至14至16度，空曠地區氣溫可能更低。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市有持續10度或以下氣溫的機率。

黃色燈號（寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫的機率。

氣象署提醒民眾注意加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具時要特別注意室內通風與用電安全；此外，請避免長時間處於寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部保持溫暖，也提醒關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒措施。

由於冬季是流感高發季節，氣象署也呼籲大家注意手部衛生與咳嗽禮節，生病時應該在家休息，避免傳染他人。同時，農作物與水產養殖業也應該注意寒害的防範。

