聖誕節愈晚愈冷！第2波冷氣團籠罩 北台急凍探10度

今(25日)各地氣溫下降，北部、東北部留意較大雨勢發生。氣象專家吳德榮表示，今日至週六(25至27日)入冬第2波「大陸冷氣團」籠罩，北台愈晚愈冷，明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右。

今天(25日)起受到大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫明顯下降且有較大雨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在專欄「洩天機教室」提到，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過(左圖)，北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波(中圖)，東北部有明顯降雨、北部、南部較零星(右圖)。

吳德榮指出，最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至週六(25至27日)入冬第2波「大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。

吳德榮提醒，今日北台氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右；今日各地區氣溫如下：北部18降至10度、中部24降至12度、南部14至26度、東部12至25度。

今晚、明晨低溫下探 10度 。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今日至週六「雪(零度)線」的高度，逐漸降低至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而今晚、明日2000公尺左右的高山(太平山⋯等)氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪？或有可能！但可遇不可求。

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，下週(28)日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一至週三(29至31日)季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。

