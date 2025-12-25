聖誕節成失業第一天！許甫今啟動松信掃市場「面試求職」 外套上加一字成焦點

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前副秘書長許甫有意投入台北市松山信義選區議員選舉，昨（24）日正式從黨中央離職，今天上午馬不停蹄地就展開拜票行程，上午前往松信的兩座市場拜票。許甫表示自己展開面試謀職，而由於許甫尚未被民眾黨提名成為議員參選人，許甫身著舊的黨副秘書長外套，但前方以不同的字體貼上一個「前」字，在初試啼聲就開始博取目光。

許甫在外套上加上一個前字，引起關注。（圖／許甫臉書）

許甫在離開新聞工作後，就進入民眾黨擔任文宣部主任，之後升任副秘書長，在民眾黨內一直都是文宣方面強才，由於將投入台北市議員選戰，依照黨的內規，許甫在昨天平安夜正式請辭副秘書長。

許甫展開「面試求職」。（圖／許甫臉書）

「失業」的許甫在聖誕節一早，就前往松信選區內的兩個市場拜票，許甫說，失業第一天，今來去信義的永春市場與松山的中崙市場「面試謀職」。而許甫今天穿上副秘書長的外套，但以極不協調的字型字體在副秘書長職位前加上「前」字，引起注意，許甫說，「只是為什麼大家看到我的背心，要露出尷尬不失禮貌的微笑，有人有頭緒嗎？」



