聖誕節放假！鄭明典貼一圖：快速降溫，正在發生中

記者李鴻典／台北報導

今天是有放假的聖誕節，你有什麼計畫嗎？記得保暖！前中央氣象局局長鄭明典貼出一張圖提醒，快速降溫！正在發生中。

鄭明典今（25）天上午貼出一張新竹過去24小時溫度變化圖提醒，快速降溫！正在發生中。他說，中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，很明顯的冷空氣到達！（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典指出，以前會說，鋒面過境、氣溫驟降！這一次天氣圖上並沒有劃出鋒面通過台灣，還是有氣溫驟降的現象，不少測站平均降溫超過每小時下降1度，持續下降超過4度，應該是很有感！

氣象署則說，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些，應注意使用瓦斯熱水器具保持通風，以避免一氧化碳中毒，家中若有老人、孩童或心血管疾病患者請特別注意保暖。

在降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

離島天氣：澎湖陰天，16至20度，金門陰天，13至16度，馬祖陰時多雲短暫雨，11１至13度。

由於東北風增強，臺南以北至桃園、基隆北海岸、恆春半島及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

