聖誕節清晨刺殺瑞芳男逃逸 兇手爛醉落網將待清醒做筆錄

新北市瑞芳區25日上午發生凶殺案，38歲林姓男子在與他人爭吵後遭刺，胸口中刀倒臥民宅階梯上，目前仍未脫離險境，警方展開追緝，鎖定犯案兇嫌並將其逮捕，而犯嫌落網時喝得酩酊大醉、語無倫次，將待其清醒後製作筆錄，確切案情仍須釐清。

據了解，林男是當地毒品人口，而他上午7時許與疑似另名毒品人口在明燈路三段民宅前爆發口角衝突，雙方越吵越烈，兇嫌竟持刀刺進其胸口，並於犯案後逃離現場。

警消獲報後立刻到場處理，而林男當時已失去意識，被緊急送往長庚醫院急救後一度陷入休克，目前仍未脫離險境，瑞芳警分局則組成專案小組，調閱監視器後鎖定犯嫌。

警方展開追查，現已將兇嫌逮捕，而兇嫌落網時喝得酩酊大醉，其同行友人同樣爛醉如泥，因語無倫次而無法接受訊問，將待他清醒後製作筆錄，確切案情仍須釐清。

