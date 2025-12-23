聖誕節濕濕冷冷！冷氣團明起強襲探9度 全台轉雨

根據氣象署及多位氣象專家最新分析，本週天氣將出現劇烈變化。今日東北季風減弱，全台各地晴到多雲，白天氣溫明顯回升，各地高溫達25至29度，新竹以南日夜溫差較大。明日平安夜下半天起，東北季風將逐漸增強，北台灣天氣開始轉變。

聖誕節當天清晨，新一波冷空氣正式報到，強度接近冷氣團等級。氣象專家薛皓天表示，這波冷空氣影響期間為週四至週日，可能達冷氣團強度，低溫普遍下探12度，空曠地區可能出現10度低溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，週四至週六台灣本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則觸及14.4度，確認為入冬後第二波大陸冷氣團。

降雨方面，由於這波冷空氣水氣充足，北部及宜蘭地區將出現明顯降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇」特別提醒，北台灣與宜蘭一帶很可能在濕冷中迎接聖誕節，雖然氣溫最低約在14到15度，但在降雨加成之下，濕冷感相當難受。

週四中南部平地也可能出現零星短暫降雨，但整體仍以乾冷天氣為主，日夜溫差可達10至15度。

氣象署預報員王淑麗表示，若溫度與水氣條件配合，週三、週四全台3500公尺以上高山有降雪機率，週五、週六則擴及至3000公尺以上高山。合歡山、雪山、南湖大山等高山地區，皆有零星飄雪的可能性。

氣象署已發布陸上強風特報，提醒新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣及綠島等13縣市，將有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率。

展望後續天氣，週六水氣逐漸減少，降雨集中在北部、宜花地區，苗栗以南轉為晴到多雲。週日東北季風開始減弱，但迎風面北部、東部仍有短暫陣雨，桃園以南天氣好轉。下週一東北季風持續減弱，各地晴朗且氣溫回升。氣象專家提醒民眾，週四晚間至週日清晨為本週最低溫時段，務必做好保暖措施。

