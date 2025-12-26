聖誕節用餐大手筆 華人餐廳忙碌、有店家中午堂食翻四輪

人們在聖誕節外出就餐吃早茶。（記者張宏／攝影）

省錢喊全年，聖誕節吃飯卻不手軟，有華人請客點千元一道菜。雖然近年來「消費降級」成為口頭禪，但在重要節假日，民眾仍願意為聚會與宴請買單。尤其親朋好友聚餐、公司宴請高端客戶時，消費意願明顯增強。有業者直言，部分顧客為場面與面子，單道菜動輒上千美元也毫不猶豫。

聖誕節再次成為南加華人餐廳全年最忙碌的黃金時段，儘管24日平安夜狂風暴雨，仍未澆熄民眾用餐熱情；25日天氣轉為半晴後，更吸引大量人潮外出聚餐。位於羅斯密山谷大道8450號廣場的多家華人餐廳門前出現排隊盛況，無論堂食或外賣皆人潮不斷。

老字號港式酒樓等位半小時起跳

位於羅斯密山谷大道8450號的廣場聚集多家人氣華人餐廳，25日中午停車場早早爆滿，不少車輛在場內反覆繞行仍難覓車位。多家餐廳門前排起長龍，當地經營逾30年的老字號888海珍餐廳，門外門內皆是等位人潮，聚集數十名顧客，外賣部前也有不少民眾排隊購買燒味。

餐廳經理Lucy表示，每年聖誕節都是餐廳一年中最忙碌、也是生意最好的時刻，中午等位時間至少半小時。當天來的多為熟客，不少人已形成習慣，每年聖誕節都會特地來此吃早茶或晚餐。雖然整體物價上漲，但餐廳菜價漲幅相對有限，顧客點餐時並未過於計較，仍依個人預算與需求消費，點龍蝦的客人依然不少。當天甚至還有華人在餐廳舉辦婚禮，約200人到場，場面熱鬧。

在隔壁的谷巷里及越南餐廳Golden Delight門前，同樣可見排隊等候就餐的人潮。華人顧客Jenny徐與家人一同前來用餐，她表示，過節就是圖個熱鬧，即使等上十幾到20分鐘，也不會影響過節心情。一年到頭都可省錢，但節日不必過得太精打細算。

高端餐廳包房更有「面子」

位於天普市的高端華人餐廳「三十六宴」在聖誕假期同樣忙得不可開交。餐廳老闆表示，假日一向是生意最火的時段，以感恩節為例，從早上開門一路忙到晚上10點，單日接待客人約千人。聖誕節亦不例外，25日當天包房一晚需翻兩輪，堂食翻三輪，中午堂食翻四輪，包房則翻一輪。假日期間餐廳並未推出促銷活動，高端客群仍是主要消費力來源，人均消費約在100至200美元之間。不少顧客點一道菜即達五六百美元，甚至上千美元，將大龍蝦、皇帝蟹等高端海鮮一次上齊，場面宛如滿漢全席。主要消費群體包括公司宴請與家庭聚會，客戶涵蓋銀行業、賭場、高端珠寶行業，甚至有大型精品店專程在此招待VIP客人，部分顧客更從聖地牙哥、舊金山等地遠道而來。

老闆表示，高端客人用餐時格外重視「面子」，其中包房的CP值最高，不僅私密性佳，廚師還會現場烹飪和牛、龍蝦等高端料理，兼顧視覺效果、拍照需求與宴請排場，成為節日期間最受歡迎的選擇。

