聖誕節發動攻擊！川普：我下令攻打奈及利亞

美軍對奈及利亞境內的伊斯蘭國武裝組織發動攻擊。翻攝afdb.org



美國總統川普週四（12/25）宣布，已下令美軍攻打奈及利亞北部的「伊斯蘭國」武裝組織。

川普在聖誕節這天於社群媒體Truth Social發文表示，極端組織「伊斯蘭國」（ Islamic State）在奈及利亞西北部攻擊該區域的基督徒，他已下令美軍展開攻擊。

川普在發文中說：「今晚，我以美軍總司令的身分下令，美國針對奈及利亞溪北地區的ISIS混蛋恐怖分子展開強大且致命空襲，這些人過去多年來、甚至一百年來，主要針對無辜的基督徒展開無情濫殺。」

他接著說：「我先前已經警告這些恐怖分子。如果他們不停止屠殺基督徒，就必須付出代價。今晚，就是代價來臨。戰爭部執行了多次完美空襲行動，只有美國有能力做到。在我的領導下，我們的國家不會允許激進伊斯蘭恐怖主義茁壯。願上帝保佑我軍，並祝大家聖誕快樂，包括那些死掉的恐怖分子。如果他們繼續屠殺基督徒，還會有更多恐怖分子死掉。」

今年11月初，川普指控西非國家奈及利亞放任激進伊斯蘭份子迫害基督徒，並表示他已要求戰爭部（國防部）做好準備，若奈及利亞繼續縱容，美國可能「火力全開」（guns-a-blazing）進入奈及利亞進行恐怖份子大掃蕩。

奈及利亞上月底發生多起學生綁架事件，其中包括基督教和伊斯蘭教學院。美國多名政治人物指控「奈及利亞正發生基督徒種族滅絕」。但奈及利亞政府則否認所謂「反基督徒種族滅絕」，強調受害者來自不同宗教團體。

