聖誕節的七種另類渡過方式：世界各地這樣用內涵取代禮物
全球各地的這七個傳統，展現了聖誕節的另一面：更關注社群、更樂於回顧，且遠離物質主義。
如果你覺得聖誕節的真正意義已被成堆的包裝紙掩埋，不妨看看其他國家如何慶祝，這會讓人意外地回歸初心。受地理、歷史、價值觀與氣候影響，各地的傳統差異極大。雖然許多國家仍會交換禮物，但相關儀式卻大不相同。這些歷久彌新的習俗告訴我們，聖誕節不必是交易性的，它可以是合作性的、有創意的，或以社群為核心，從燭光教堂的歌聲，到靜靜緬懷家人，甚至欣賞蜘蛛。
從追思已故親人到投入跨世代遊戲，以下是七個你可以在任何地方採用的聖誕傳統。
1. 冰島：聖誕晚餐後的燭光閱讀
在冰島，出版商會在聖誕節前夕大量推出新書，這種季節性現象被稱為「jólabókaflóð」，意即「聖誕書籍洪流」。這項傳統可追溯至二戰時期，當時大多數物資被配給，唯獨紙張不受限制，使書籍成為最實用的聖誕禮物。如今，它不僅支持了冰島的小眾出版業，還強化了瀕臨消失的冰島語，並讓全國書迷欣喜不已。
12月24日，家人交換禮物、享用聖誕晚餐，然後在燭光下閱讀新書，身旁或許還有一盒巧克力與一杯飲品。這是一個極具冰島特色的儀式，在任何地方都容易實踐。
2. 日本：寵愛你的另一半
作為一個非基督教傳統國家，日本以獨特方式慶祝聖誕節。聖誕夜更像情人節，而非家庭聚會——是屬於情侶的浪漫夜晚。冬日街道燈火輝煌，餐廳推出特別菜單，豪華飯店經常客滿。
聖誕美食也截然不同：日本人會享用「kurisumasu keki」，一種輕盈的奶油草莓海綿蛋糕。若想借鑑這個傳統的精神，可以在家庭的日常喧囂中，為伴侶騰出專屬時光。
3. 澳大利亞：全家一起打板球
澳洲的聖誕節以陽光、美食與家庭為中心。這一天也是拿起啤酒罐、球棒和三柱門，投入澳洲經典家庭傳統——聖誕板球賽的時刻。無論年齡大小，人人皆可參與。
這一天，板球不在乎勝負，而是重在參與。如果你五歲的侄子第一次被接殺，大家可能會睜一隻眼閉一隻眼，讓他再打一次。規則因家庭而異，有些更嚴格，有些更寬鬆。
若你身處寒冷地區，可以期待好天氣，或改玩桌遊。
4. 芬蘭：探訪祖先
緬懷已故親人是芬蘭聖誕節的核心。聖誕夜，家人會前往墓園，為逝去的親人點燃蠟燭。根據「This Is Finland」網站，四分之三的芬蘭家庭會參與，讓墓園化為雪景與燭光交織的寧靜天地。
5. 烏克蘭：蜘蛛網慶聖誕
在烏克蘭西部，最典型的聖誕裝飾不是彩球或星星，而是一張鑲滿珠飾的蜘蛛網。這源自「聖誕蜘蛛的傳說」，一個東歐的民間故事：一隻蜘蛛為一位買不起裝飾的婦人點綴聖誕樹。清晨，她醒來發現樹上閃耀銀絲，從此家境不再困窘。
烏克蘭人會用紙和金屬絲製作精緻的網，像彩帶般纏繞在樹上。若在樹上發現真正的蜘蛛或蛛網，被視為好運，且習俗上不會清理。最簡單的做法：讓蛛網保持原狀。
6. 丹麥：手工製作聖誕裝飾
「klippe klistre」 日——字面意思是「剪剪貼貼」——是丹麥不可或缺的儀式。全國的家庭、學校與職場會舉辦手工活動，製作華麗的花環、編織星星與紙心，為教室、辦公室和客廳增添聖誕氣氛。
這是一起享受溫馨的時刻，透過創意建立社群感，並搭配「æbleskiver」（小型聖誕甜甜圈）、餅乾與「gløgg」（丹麥濃烈的熱紅酒）。多年的練習後，丹麥人似乎能將最薄的紙條變成魔法，但即使是一條簡單的紙花環，也能為家中帶來北歐風情。
7. 委內瑞拉：穿上溜冰鞋
委內瑞拉的聖誕教堂禮拜充滿喜悅和社群感，常伴隨鈴聲、爆竹，甚至煙火。然而，最獨特的習俗是人們抵達教堂的方式：溜冰。
這項傳統圍繞著清晨彌撒（Misa de Aguinaldo），於12月16至24日清晨5、6點舉行。孩子們通常早睡，以便參加黎明禮拜，許多成人則整夜滑行，一同抵達教堂。這個深受喜愛的儀式，讓莊嚴時刻變得輕鬆且充滿社群感，鄰居並肩滑過寧靜街道。
若溜冰不可行，參加當地彌撒或社區活動也能帶來同樣的共享氛圍。
