聖誕節看起來無害的裝飾與食物 對毛孩來說可能「危機四伏」
每到聖誕節，家裡燈飾亮晶晶、香味豐富的餐點一字排開，節日氣氛真的會讓人瞬間幸福感爆棚，但你知道嗎？這些看起來無害的裝飾與食物，對毛孩來說卻可能是「危機四伏」，只要一個不注意就可能讓牠們受傷或不適…今天邀請到潘又瑄獸醫師，一起告訴大家最常遇到的4大聖誕派對陷阱，教大家如何提前預防，讓毛孩也能安全歡樂過節。
裝飾品陷阱 華麗佈置背後 其實藏著受傷風險 易碎飾品 球形、玻璃材質被咬破後 可能刮傷嘴巴、食道甚至腸胃 建議放高處 或改用布面、塑膠材質更安全 金蔥與絲帶 最容易吸引貓咪玩耍 但誤食後會像線性物阻塞腸道 裝飾放高一點 用後立即收好 電線與燈飾 亮亮的燈、搖搖的線會讓毛孩想咬 輕則口腔灼傷 重則觸電危險 使用防咬線套 並將電線確實收納
聖誕樹與植物陷阱 好看但不代表安全！植物也可能致命 聖誕樹倒塌 貓咪最愛跳上樹 倒下來可能砸傷牠們 加重底座、固定樹體更安心 冬青、槲寄生、聖誕紅 誤食後恐引發嘔吐、腹瀉等不適 聖誕佈置儘量使用人造植物 百合花 花粉或少量誤食即可導致貓咪急性腎衰竭 養貓家庭務必完全避免出現百合
餐桌食物陷阱 人類的美味 對毛孩可能是毒藥 巧克力 可可鹼會造成心律不整、抽搐甚至致命 巧克力製品務必完全隔離 葡萄、葡萄乾 少量即可造成急性腎衰竭 葡萄類食物不要放在毛孩能碰到的地方 骨頭、高油食物 骨頭易割傷腸胃 高油料理會引發胰臟炎 避免餵食任何骨頭與油炸食物 蔥蒜類 可能破壞紅血球 造成溶血性貧血 烹調時務必將調味料與毛孩隔離
派對場合陷阱 越熱鬧的地方 毛孩越容易緊迫 噪音人潮 突然的音量與陌生訪客 會讓毛孩緊張、躲藏 先準備一個安靜房間讓牠休息 沒有安全避難區 找不到地方躲會讓不安加倍 放置毯子、玩具 建立毛孩專屬安全空間 過度互動 訪客越熱情 毛孩反而越害怕 請大家保持距離 讓毛孩自己靠近、自然互動 門窗未關 緊張的毛孩最容易趁亂衝出去 派對時務必關好門窗 加裝安全柵欄 獸醫師 × 營養師提醒 聖誕節必備防禦口訣：「細小、易碎、條狀、有毒 全部收起來」，提前預防、改善環境、避開高風險物品，毛孩就能既開心又安全地享受節日氛圍。
