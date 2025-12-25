聖誕節禁忌一次看！聖誕樹位置別放錯、出門別穿全身黑

聖誕節對外國朋友來說，等同於中國的農曆新年，會在住家內外佈置一番。示意圖／翻攝自firmy.cz

12月25日除了是行憲紀念日之外，也是一年一度的耶誕節，不少人會跟家人或好友相聚慶祝，也會替家中佈置一番增添氣氛。不過命理專家楊登嵙、小孟老師提醒，想要過開心又開運的耶誕節，有些禁忌千萬不要誤觸，否則反而會帶來不好的運勢。

聖誕節禁忌一次看

命理專家楊登嵙指出，12月25日聖誕節對外國朋友來說，等同於中國的農曆新年，會在家中佈置應景的裝飾，但想要開心又開運的話，要注意以下禁忌。

1、大門不可安置沖刑圖案：

2025年乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，屬虎為「刑太歲」，屬猴為「害太歲」，大門上不可張掛豬、虎、猴圖案的飾品。

2、大門不可安置花圈：

聖誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則無法遇到貴人，恐招來小人，尤其是安置在大門上。建議大門上的聖誕布置改用光亮的燈泡做聖誕花圈比較好喔！如果想利用聖誕花圈裝飾，可以改掛在牆上，聖誕期間做為應景的布置可，但應避免擺放超過半個月以上，一旦聖誕節慶過了，就要快速整理、恢復原貌。

3、大門出入口不可雜亂：

大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒雜亂，貴人不來，沒有遠景，運勢阻滯，宜時時整理，順暢無阻。

4、聖誕樹要轉陽：

聖誕樹要有紅色或金色飾帶、飾品轉陽，樹一般是種植在戶外，如果移植到室內，一定要轉陽，不管是真的樹還是假的樹。

5、聖誕樹要擺放客廳大門內：

聖誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，而且數量不宜過多，否則反而雜亂，以一棵聖誕樹為主，裝飾燈及星星造型。

6、聖誕樹禁放臥室：

一般聖誕樹都是塑膠或金屬材質做的，放在臥室內，代表虛情假意，易招爛桃花，只適宜擺放在客廳幾天。

7、聖誕樹燈要暖色系：

聖誕樹上裝飾燈要紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部白、藍等冷色系，冷色系代表著冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。

8、聖誕紅宜雙數：

好事成雙，聖誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。

9、床頭貼聖誕貼紙：

聖誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會產生過多夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多夢幻，容易不切實際。

10、聖誕襪不可舊：

聖誕襪是要用來裝禮物的，小朋友會在聖誕節前一天晚上，將襪子掛在床邊或床頭，等待第二天早上收禮。聖誕襪象徵著對禮物的期許，不過千萬不能為了環保使用舊襪子，擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。

11、聖誕襪不可透明：

聖誕襪象徵著禮物和財富，因此也不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，而且用紅色的最好。

12、不可說鬼、死：

聖誕節如同農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，容易招來厄運。

13、忌穿全身黑衣：

聖誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好的運勢。

聖誕節也能開運

除了避免誤踩禁忌，讓整體運勢下滑，命理專家小孟老師給出6個建議，增添運勢之外也能贏來豐收。

1、穿紅色衣物：

聖誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節佩戴紅色飾品都能招來喜氣。

2、在壁爐旁或床頭放個小襪子：

西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。

3、聖誕樹上掛星星：

聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

4、可在明亮處放一頭鹿：

聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也為冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

5、放十字架：

平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。

6、平安夜要掃塵：

西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

