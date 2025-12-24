聖誕節結合食農教育官田國小學童手作披薩

官田國小食農教育結合聖誕節，學童採摘農場蔬果手作披薩。(記者盧萍珊攝)

當聖誕節遇上食農教育。官田國小舉辦「聖誕PIZZA烘焙DIY」活動，學生從幸福農場採摘小番茄及高麗菜，直送「菱波食光」食育教室，與老師一起製作披薩，體驗從農場到餐桌的流程，將節慶活動與食農教育相結合。

官田國小校長陳慶林指出，幸福農場種植的小番茄、高麗菜進入成熟階段，由食農老師黃冠銘、曾清珠指導下，學生了解各項蔬菜特性及營養價值，接著採摘清洗，在菱波食光教室製作披薩，每位學生依自己的喜好選擇食材，鋪放餡料。

以往選用官田窯烤披薩，今年則選用專業型炫風式烤箱，除縮短烹調時間，也提升食品安全，不須十分鐘，色香味俱全的披薩陸續出爐，香氣在食育教室中飄散，令人食指大動。

學生們也分享心得，陳可唯、余緁穎表示，親手採摘的小番茄放在披薩上，吃起來特別甜美，而且覺得有成就感。張婕宜及陳則睿則說，學會如何準備食材與烘烤過程，以前都會外訂披薩，現在只要備妥食材，就能自製，還能做出專屬味道，吃得更健康。

陳慶林說，透過實作讓學生不只學會料理技巧，更能體會從土地到餐桌的過程，這正是食農教育的核心精神。