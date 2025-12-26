聖誕節美軍發動攻擊！ 川普下令：致命打擊奈及利亞IS目標

美國總統川普。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）25日宣布，他已下令美軍對奈及利亞西北部的「伊斯蘭國」（IS，亦稱ISIS）武裝分子發動空襲，強調此舉是為了回應該組織長期針對當地基督徒社群，發動的暴力攻擊。

川普於美東時間25日晚間在自家社群平台「Truth Social」發文指出，美軍在其以三軍統帥身分下令下，對奈及利亞西北部的ISIS目標展開「強大且致命的打擊」。他指控ISIS武裝分子「殘忍地、系統性地殺害無辜平民，主要是基督徒」，其暴力程度多年來、甚至數百年來未曾見過。

川普強調，他過去已多次警告相關恐怖組織，若不停止屠殺基督徒，「將付出慘痛代價」，並稱此次行動正是兌現警告。他並表示，美國「戰爭部」執行了多次精準打擊，展現美軍才能做到的卓越軍事能力，「願上帝保佑我們的軍隊，並祝福所有人聖誕快樂，也祝福那些被打死的恐怖分子聖誕快樂。如果他們繼續屠殺基督徒，死亡人數還會更多。」

目前美方尚未公布此次空襲的具體細節。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則另於社群媒體發文，感謝奈及利亞政府的支持與合作。

川普近月來頻頻關注奈及利亞基督徒所面臨的處境，並曾於2024年11月指示國防部「為可能的行動做好準備」，甚至警告美國不排除「全力介入」奈及利亞事務，以保護當地基督徒。他也在同年秋季指控奈及利亞嚴重侵害宗教自由，並依《國際宗教自由法》將該國列為「特別關注國家」，認定其存在「系統性、持續且嚴重的宗教自由侵害」。

奈及利亞是非洲人口最多的國家，人口逾2.3億，宗教結構大致為穆斯林約53%、基督徒約45%，官方立場為世俗國家。多年來，該國深陷複雜的安全危機，除了宗教極端勢力發動攻擊外，亦涉及族群衝突、社區暴力，以及牧民與農民因土地與水資源競爭引發的衝突。

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）則於24日平安夜發表耶誕祝福訊息，向國內外基督徒致意，並表示政府將致力維護宗教自由，保護所有奈及利亞人民免於暴力，不分基督徒或穆斯林。

外媒報導分析，川普長期將自己塑造成「和平締造者」，上任時曾承諾減少美國對外軍事介入。然而，近期他除下令對奈及利亞ISIS目標發動攻擊外，也已批准對伊朗核計畫的軍事行動，並在委內瑞拉周邊部署大規模軍力，引發外界對其外交與安全政策走向的關注。

