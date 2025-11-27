聖誕節聚餐掀熱潮！柒息地祭出神秘暗號 跨年聚會也能全桌招待

（記者蔡函錚／綜合報導）每年11月底起，國內餐飲市場便進入年度聚餐高峰。從聖誕節、跨年到同學會及公司聚會，訂位需求明顯增加，多家餐飲品牌紛紛推出促銷活動搶攻年底商機。主打台灣味串燒的「柒息地」近期公布一項「年底限定聚餐活動」，主打以「秘密通關暗號」換取桌邊招待，引發討論。

圖／柒息地以多樣化串燒、鍋物與小食著稱，品項豐富能滿足不同族群的聚餐需求。（柒息地提供）

聚餐需求提前湧現 「相聚」成年底關鍵字

餐飲業者普遍表示，今年聚餐需求比往年更早出現，除了聖誕節與跨年固定檔期外，不少年輕族群也開始在12月安排交換禮物、朋友敘舊與同學重聚等活動。柒息地表示，年底向來是「一起吃飯」的旺季，而「能不能讓大家好好聊天、放鬆吃飯」成為消費者選擇餐廳的主因之一。

廣告 廣告

以「讓每個人都有一個能自在相聚的地方」為品牌理念的柒息地指出，近年不少年末聚會以「輕鬆、不拘束」為主，消費者更重視整體氛圍，而非形式化的節慶大餐。因此今年特別針對不同聚會情境提出六大建議場景，包括聖誕聚餐、交換禮物派對、跨年聚會、同學重聚、公司員工餐敘與老朋友敘舊等，希望讓民眾更容易規劃聚會選項。

圖／年底聚會旺季到來，柒息地因聚餐氣氛佳、菜色多元成為首選餐廳，節慶時段訂位一位難求。（柒息地提供）

推出「通關暗號」機制 桌邊招待與折扣引關注

為迎接年底聚餐潮，柒息地宣布自即日起至 114 年 12 月 31 日推出「年底限定・聚餐好禮」活動。業者說明，只要消費者在入店第一時間主動向店員表示「我要參加聚餐活動」作為通關暗號，即可獲得桌邊招待與全桌折扣。活動內容包括：每桌招待鯖魚 1 隻、每位招待鹹酥甜白蝦 2 隻、全桌更享 95 折優惠！

柒息地表示，採用「暗號式」機制主要為提升趣味性，並讓聚餐團體在進店時有更清楚的活動辨識流程。這也是柒息地首次以「指定話語」方式啟動優惠，推出後吸引不少網友討論。

串燒品牌延伸年底儀式感 強調溫度與陪伴

柒息地指出，本次活動核心仍回到品牌長期強調的「聚」的概念。開業以來以職人烤肉醬及「被串燒耽誤的鍋物湯品」在網路上累積不少討論度，而在年底聚會需求明顯升溫之際，品牌希望以更輕鬆的方式讓聚餐氛圍變得完整。

有餐飲業者分享，近兩年民眾聚餐型態出現變化，「不一定要大吃大喝，更在意能不能找到一個好好聊天的地方。」因此本次活動除了提供基本餐點招待外，也希望替聚會增加一些儀式元素，成為今年底不同聚會間的共同記憶點。

圖／柒息地自開業以來以費工烤肉醬及「被串燒耽誤的鍋物湯品」在網路上累積不少討論度。（柒息地提供）

各類聚會湧現 年底餐飲競爭加劇

隨著連鎖餐飲紛紛推出節慶套餐、派對優惠與跨年倒數企劃，年底餐飲競爭進入白熱化。市場預估，12月至元旦期間訂位量將迎來全年最高峰，各類聚會需求可能一路延續至農曆年前。

柒息地表示，已針對熱門時段加強人力與備貨，也提醒民眾若有多人聚餐需求，建議提前詢問座位狀況，以免臨時滿席影響行程。

更多引新聞報導

蔡阿嘎回應！蘿拉刷卡紀錄一箱曝光 絞肉機女神：敢花不敢認

李洋備詢首秀談WBC！曝大谷對策「補助移訓、運科」助中華隊

