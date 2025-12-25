聖誕節與行憲紀念日的巧合？ 歷史作家：源自戰後民主與反共想像

知名歷史作家李文成。 圖：翻攝自李文成臉書

[Newtalk新聞] 今（25）日適逢聖誕節，也是我國行憲紀念日。知名歷史作家李文成昨晚在臉書發文指出，行憲紀念日之所以訂於12月25日，與1947年憲法制定時的國際政治與意識形態背景密切相關。

李文成表示，1947年，信奉基督教的前總統蔣介石，將《中華民國憲法》的實施日期訂在12月25日，並非巧合。蔣介石認為，這部在戰火中誕生的國家基本大法，其核心價值在於「保護個人的尊嚴與自由」，與基督教所強調的普世精神相互呼應。

李文成指出，當時這樣的象徵選擇，也具有鮮明的政治對比意涵。與強調宗教自由、民主憲政的中華民國相對的，是主張無神論、唯物主義的共產黨政權。若能透過行憲紀念日，將基督宗教與民主憲政的理念更強力地傳遞給西方盟友，勢必有助於在國共內戰全面升溫前，爭取更多國際支持。

他也提到，儘管《聖經》中從未記載耶穌誕生於12月25日，甚至該日原本是羅馬帝國的「無敵太陽神節」，但這樣的日期選擇，仍具有高度象徵與宣傳意義。然而，蔣介石當年冀望透過民主自由、憲政體制與宗教自由來擊敗共產黨的願景，並未在其有生之年實現。

不過，李文成認為，歷史卻在近半個世紀後，為12月25日賦予了另一層意義。1991年12月25日，人類史上最大的共產政體領袖戈巴契夫宣布辭去總統職位，並於隔日正式宣告蘇聯解體。這個曾製造境內多次大饑荒與大清洗，並多次將世界推向核武戰爭邊緣的國家，最終選擇自我終結。

李文成形容，這樣的歷史發展，或許正是一份當代人最該珍惜的「聖誕禮物」。他也感嘆，這片土地後來又誕生了另一位獨裁者，並持續威脅世界和平，但未來將如何發展，仍非世人所能預料。文末，他以一句「聖誕節快樂」作結。

