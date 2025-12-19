聖誕節變天！平安夜強冷空氣報到 全台濕冷低溫下探15度

氣象粉專「林老師氣象站」指出，受東北季風再增強影響，「今年平安夜又濕又冷」。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 下週聖誕節即將到來，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，受東北季風再增強影響，「今年平安夜又濕又冷」，除了全台都有明顯降雨外，也有會有強冷空氣南下，介於「東北季風」與「大陸冷氣團」等級之間，本島最低溫約15度，且隔日聖誕節當天溫度還會再下降。

「林老師氣象站」指出，今年平安夜將又濕又冷。受東北季風再增強影響，環境水氣增多，台灣中部以北、東北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫雨；其它地區為多雲。

溫度變化的部份，中部以北、東北部及東北部地區天氣明顯轉涼，其它地區早晚亦涼；24日晚間低溫預測，台灣各地及澎湖攝氏15至19度、金門、馬祖地區攝氏12至15度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。

整體來看，今年平安夜的水氣偏多，降雨機會較大；同時，東北季風增強，冷空氣直驅南下，強度介於「東北季風」與「大陸冷氣團」等級之間，且隔日聖誕節的氣溫還會下降更低一些。

