聖誕節豪雨成災 南加州進入緊急狀態
大雨傾盆而下，道路已經被泥流完全淹沒，房屋顯得岌岌可危。
美國南加州從22日開始持續降下豪雨，部分地區的降雨量很快就來到24.5公分。洪水造成大量道路封閉、交通中斷，也有數萬戶家庭或公司停電。官方已經發出暴洪警告，包含洛杉磯郡在內的6個郡進入緊急狀態。
有民眾在家慶祝耶誕節，但眼見豪雨不斷，還是特別外出買了沙包，就怕大水淹進家裡。
加州民眾麥可表示，「我想我可以出去買些沙包，保證我們安全，因為我們家地勢較低，有個坡度，所以水可能淹進來。」
記者訪問，「為什麼想來買沙包？」加州民眾修伯特回應，「我們家地下室淹水了，所以我來處理這件事。」
氣象單位表示，這次豪雨的成因，是來自夏威夷群島附近的「大氣河流」發威。由於今（2025）年1月間加州才發生嚴重野火，造成29人死亡、1萬多棟房屋遭到燒毀，山區土壤脆弱至今尚未復原，暴雨恐怕進一步引發泥流和土石流，有關當局下令危險地區民眾盡速撤離。
此外這波冬季風暴也在山區降下大雪，惡劣天候在北部造成至少1人在車禍中喪命。這個耶誕節對加州民眾來說實在不平靜，而這樣的天氣將持續到週四。
更多公視新聞網報導
美國加州海域規模7地震 州長宣布進入緊急狀態
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 173
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 1 天前 ・ 30
冷氣團挾水氣襲台！粉專曝「最凍時刻」：挑戰今冬最有感
今（24）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署已將本日會抵達的冷空氣正式升格為「冷氣團」，預計今日晚上至週末會是影響最大的時段，「冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
大陸冷氣團南衝！「5地區」低溫恐跌破10度 全台濕冷雨不停
今（25）日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今、明兩日將持續明顯的濕冷天氣型態，入夜後降溫速度快、體感變化明顯，部分高山地區甚至有局部降雪、霰或結冰的機率，此外，氣象署也指出，新北、桃園、新竹、苗栗及金門等地區，有出現10度以下低溫的機率。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
明起冷氣團大舉南下！全台有感「2地區全天濕寒」 回溫最快要這天
今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
聖誕夜急凍！大陸冷氣團報到「有機會上看強烈等級」探10度，專家曝：這兩天最冷、高山恐降雪
聖誕節急凍！天氣風險分析師薛皓天示警，今年第二波大陸冷氣團來襲，台北測站下探 13 度，不排除挑戰「強烈大陸冷氣團」。最冷時段落在聖誕夜至週六清晨，低溫僅 10-12 度；3000 公尺以上高山有降雪機率。一文掌握最冷時間、高山追雪熱點及跨年天氣展望！天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 3
跨年天氣回暖！下波冷空氣「恐達寒流等級」影響時間曝光
今（25）日天氣明顯變冷，但南北也呈現明顯的溫度差，苗栗以北到宜蘭高溫僅有17-18度，加上下雨變得更加濕冷，不過南部、台東最高還有26度。天氣職人吳聖宇指出，下波強冷空氣團恐在元旦過後南下，甚至可能達寒流等級，要持續關注相關預報。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感
生活中心／巫旻璇報導耶誕節冷空氣報到！今年最後一波大陸冷氣團今（25）日南下，全台氣溫明顯下降，入夜後寒意將隨時間加劇。氣象署提醒，北部與東北部地區可能出現局部較大雨勢，民眾外出務必留意天氣變化，並記得攜帶雨具。對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，中部以北沿海鄉鎮已出現「快速降溫」現象。民視 ・ 10 小時前 ・ 9
挑戰強烈大陸冷氣團！本波這時最冷「下探10度」 跨年夜天氣曝
今（24）日晚起東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨。明日大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。氣象粉專也曝光本波冷氣團最冷時段，低溫有機會下探10度，甚至有機會可挑戰強烈大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
全台濕凍！冷氣團強襲周四全台降雨 低溫跌探 12 度
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（24）天示警，今晚起水氣將顯著增多，受東北季風增強及冷氣團接力影響，雨區 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晚變天「明全台有雨」挑戰強烈大陸冷氣團！ 低溫下探10度
中央氣象署指出，今天（24日）晚上開始變天，首先從北部及東半部開始降雨，桃園以北、宜蘭有局部較大雨勢機率，明天全台都有降雨機率。氣象專家吳德榮指出，明天（25）開始一連3天台灣被冷空氣壟罩，本島最低溫恐怕會下降到只剩10度。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東卑南6.1強震搖超大！ 民眾直呼：像被地底的東西撞擊
國家警報響！台東今（24）日下午5點47分發生芮氏規模6.1有感地震，震央位於卑南鄉（台東縣政府北方10.1公里處），地震深度僅11.9公里，屬於極淺層強震，台東民眾明顯感受到劇烈搖晃，一家五金行貨架物品掉落。消防局表示目前尚未接獲災情，正清查中。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
下午起冷空氣報到！明恐跌破10度 專家：濕冷模式啟動
中央氣象署於今晨3時許發布濃霧特報，今日清晨台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高雄已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。氣象署也在今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風增強，今日上午至明晚（25日）蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
新北國中割頸案讓《少事法》變保護加害人！律師揭庭外現狀 一堆阿志頭嘻皮笑臉無悔意
[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕。律師陳宇安坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」 死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。 由於郭姓少年犯案後毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」；楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」。 陳宇安透過巴毛律師混酥團粉專發文提到，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，少事法當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎新頭殼 ・ 1 天前 ・ 162
未來一週「連2波降溫」全台有感！鄭明典揭2關鍵：寒潮再現
冷空氣一波又一波，未來一週氣溫變化快。前中央氣象局長鄭明典表示，預估26日將迎來新一波大陸冷氣團等級的降溫，緊接著29日恐又再一波降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
氣象署揭跨年低溫、降雨機率 未來10天天氣一次看
大陸冷氣團南下，各地越晚越冷；迎風面桃園以北及宜蘭雨勢較大。氣象署說，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變
北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
修杰楷涉閃兵遭起訴2年8月 平安夜首露面曝消失近況
【緯來新聞網】男星修杰楷今年10月因涉閃兵遭到拘提，並在到案後坦承犯行，案件於隔月遭檢方偵結起訴，並緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 13
「0度線」逼近台灣抖爆！耶誕節冷氣團發威下探10°C 2地防大雨
東北風明顯偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今（25）日晨至26日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
影/警方全力搜捕「張文」們！台中、新北又抓到2名
張文犯下隨機攻擊恐怖罪行後跳樓身亡，在台北車站M7、捷運中山站商圈合計釀成民眾3死11傷，行為人神共憤，令人無奈的是目前持續出現「準模仿犯」，截至昨天（24日）中午一共抓到8個。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 27