聖誕節豪雨成災 南加州進入緊急狀態

大雨傾盆而下，道路已經被泥流完全淹沒，房屋顯得岌岌可危。

美國南加州從22日開始持續降下豪雨，部分地區的降雨量很快就來到24.5公分。洪水造成大量道路封閉、交通中斷，也有數萬戶家庭或公司停電。官方已經發出暴洪警告，包含洛杉磯郡在內的6個郡進入緊急狀態。

有民眾在家慶祝耶誕節，但眼見豪雨不斷，還是特別外出買了沙包，就怕大水淹進家裡。

加州民眾麥可表示，「我想我可以出去買些沙包，保證我們安全，因為我們家地勢較低，有個坡度，所以水可能淹進來。」

記者訪問，「為什麼想來買沙包？」加州民眾修伯特回應，「我們家地下室淹水了，所以我來處理這件事。」

氣象單位表示，這次豪雨的成因，是來自夏威夷群島附近的「大氣河流」發威。由於今（2025）年1月間加州才發生嚴重野火，造成29人死亡、1萬多棟房屋遭到燒毀，山區土壤脆弱至今尚未復原，暴雨恐怕進一步引發泥流和土石流，有關當局下令危險地區民眾盡速撤離。

此外這波冬季風暴也在山區降下大雪，惡劣天候在北部造成至少1人在車禍中喪命。這個耶誕節對加州民眾來說實在不平靜，而這樣的天氣將持續到週四。

