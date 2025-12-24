聖誕節轉濕冷！北部「低溫探10度」 跨年夜恐飄雨

根據中央氣象署的預報，今晚起，北台灣將受到強勁的東北季風影響，氣溫顯著下降。明天及後天，冷氣團將南下，預計北部及宜蘭地區的最低氣溫將下探至10度，並伴隨廣泛且較大雨勢。氣象專家指出，這波冷氣團將使得北部在聖誕節期間感受到濕冷的天氣，特別是明晚至後天清晨將是最冷的時段，低溫可能降至13至15度，部分地區甚至會達到10度。

今晚起，北台灣將受到強勁的東北季風影響，氣溫顯著下降。（資料圖／中天新聞）

此外，桃園以北及宜蘭地區的降雨量將顯著增加，並有可能出現高山降雪的情況，對於3000公尺以上的高山而言，降雪的機率也在上升。氣象專家吳德榮提醒民眾，未來幾天的天氣將持續寒冷，建議大家注意保暖，並留意天氣變化。

廣告 廣告

未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

周六起，隨著冷氣團逐步減弱，氣溫將開始回升，但下周二將再次迎來一波冷空氣，北部及東半部地區仍將轉為濕涼，特別是在跨年夜期間，氣溫將再次降低。

未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

延伸閱讀

冰凍耶誕低溫恐跌10度以下 北東元旦有雨賞曙光機率低

冷爆平安夜！鄭明典揭「脊場北風」往南送冷空氣 直朝台灣來

西部、離島8縣市平安夜防8級以上陣風 白天吹到天黑