聖誕節迎冷氣團 氣象專家吳聖宇：恐到10度以下

氣象專家吳聖宇表示，周四晚間至周六清晨溫度明顯降低。（示意圖／東森新聞）





冷空氣強度直逼大陸冷氣團！氣象專家吳聖宇表示，周四晚間至周六清晨溫度明顯降低，中北部、東北部空曠地區只有10至12度低溫，甚至有機會跌到10度以下，須注意保暖。

中央氣象署天氣預報

中央氣象署指出，明（24）日起冷空氣南下，且到了周四、五強度將接近大陸冷氣團等級，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼，各地低溫下探到13至17度，且空曠地區及近山區會再低1至2度，預計要到下周一（29日）氣溫才會稍微回升。降雨方面，迎風面北、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機率。

氣象專家談變天

氣象專家吳聖宇也發文指出，周四（25日）溫度明顯降低，從晚上到周五清晨中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區將會降到10至12度或以下，達到大陸冷氣團等級，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區12至14度或以下。

吳聖宇接著表示，周五（26日）東北季風強度仍強，持續帶來較明顯冷空氣，中部以北、東半部持續有短暫陣雨，溫度也持續偏低，從晚上到周六清晨，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍只有10至12度或以下，提醒民眾留意。

