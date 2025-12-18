聖誕節迎新國門！桃機「第三航廈北登機廊廳」 12/25 正式啟用

交通部長陳世凱表示，桃園機場第三航廈北登機廊廳將於12月25日正式營運，並於當日下午2時於候機區舉行啟用典禮。 圖：翻攝自交通部次長林國顯臉書

[Newtalk新聞] 桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，至今已快3週，對此，交通部長陳世凱表示，交通部規劃將於12月25日正式營運，並於當日下午2時於候機區舉行啟用典禮，試營運期間收集的意見都將在啟用前調整到最好。

桃機第三航廈各項工程如火如荼進行中，預計2027年底前全數完工，其中北廊廳今年9月率先完工，12月1日先行試營運，目前已邁入第三週。北廊廳全長738公尺，自第二航廈D10往後延伸，登機門編號D11至D18，設有8個雙走道靠橋停機位，每年提供580萬人次服務能量。

廣告 廣告

對此，陳世凱今日指出，目前來看入境動線順暢，3座電扶梯疏運人潮效果不錯，有需要輪椅或行動不便的旅客，也有2部大型電梯能使用，由於現在還在試營運階段，使用北廊廳的旅客、航空公司、機組員，若覺得動線、指標或服務哪裡還可以更好，都可以給意見，會在12月25日正式啟用前調整到最好。

桃園機場公司表示，第三航廈未來可容納4500萬人次，空側北側目前共開放8個大型登機門，未來南側將再增加8個，另有靠華航側5個門位，加上遠端登機門6個，整體可支撐約2000萬人次空側旅客，未來桃園機場整體容量可望提升至約8200萬人次。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雨傘帶好！南方雲系明天報到 全台有雨濕涼

郵輪旅行沒保障？交通部：3個月內公告「定型化契約」