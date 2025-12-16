聖誕節送禮不踩雷！夢幻精品禮物推薦：LV、Dolce&Gabbana、Delvaux…FENDI愛犬吊飾太犯規

（圖／品牌提供）

一年一度的聖誕節，送禮不只是交換包裝，而是一種品味與心意的展現—要夠夢幻、夠實用，還要有節慶氛圍。還在煩惱該送什麼？放心，這次幫你精選好高質感的精品聖誕禮物推薦，絕對一出手就讓人心動的那種！

精品聖誕節禮物推薦：Louis Vuitton Vivienne Winter Holiday系列

聖誕送禮想要一眼就有節慶感，又不失精品收藏價值？這款 Louis Vuitton Noé-Where Vivienne水桶包絕對送禮送到心坎裡。包身以經典Monogram帆布為基底，搭配滑面牛皮飾邊，細節精緻又耐看。最吸睛的是Frozen Orchid色羊毛皮巧妙勾勒品牌吉祥物Vivienne，童趣中帶點奢華。小巧尺寸卻實用度滿分，日常必需品都能輕鬆收納，肩背、斜背隨心切換，是一份可愛又很有話題感的聖誕精品禮物。

Louis vuitton- Noé-Where Vivienne水桶包／79,500元（圖／品牌提供）





精品聖誕節禮物推薦：Dolce&Gabbana2025 Holiday系列

一眼就讓人心動的禮物，不妨把目光鎖定 Dolce&Gabbana 2025 Holiday 系列，以雪景與冰晶倒影為靈感，在銀白光芒中勾勒出華麗又浪漫的節日氛圍，低調中藏著剛剛好的閃耀。小牛皮壓紋提把包，立體紋理加上俐落包型，既有復古六〇年代的優雅氣息，加上鑲嵌刺繡與層壓小牛皮工藝令人驚豔傾心，完美點綴派對造型。

Dolce&Gabbana小牛皮壓紋提把包 ／63,000元（圖／品牌提供）





若偏愛輕巧精緻，小牛皮壓紋迷你包絕對是派對救星，小巧卻存在感十足，瞬間點亮整體造型。喜歡飾品，則建議用DG 銀色夾式耳環畫下完美句點，金屬光澤在冬日燈光下閃閃發亮，不用費心搭配就能替節日造型加分。

Dolce&Gabbana小牛皮壓紋迷你包／24,000元，DG 銀色夾式耳環／14,000元（圖／品牌提供）





精品聖誕節禮物推薦：FENDI愛犬吊飾系列

FENDI推出一系列萌度爆表、精品質感滿分的愛犬吊飾，可愛到讓人尖叫、時髦到讓包包瞬間升級，完全是今年冬天最會送、最想被收到的精品小物！

（圖／品牌提供）





全新愛犬吊飾家族、以SilviaVenturini Fendi 的愛犬ITO為靈感，打造五款可愛爆擊的夢幻吊飾，每一隻都想要帶回家。每隻愛犬都有個性，挑選起來像在選擇命定守護小夥伴，迷你卻細節爆棚，掛包包、鑰匙都能瞬間升級時髦度，超級適合當交換禮物或年末心意小物，直接變成最受歡迎的送禮 KING/QUEEN～

FENDI吊飾（五款）／24,200元～32,000元（圖／品牌提供）





精品聖誕節禮物推薦：Delvaux Cool Box Mini Mirage

一出手就讓人屏住呼吸的精品包，這顆一定要放進清單。Delvaux 以標誌性的 Mirage工藝迎接節慶季，將華麗與神秘拿捏得恰到好處，最讓人一眼淪陷的，就是這顆黑色的Cool Box Mini Mirage。

（圖／品牌提供）





深邃黑色皮革上，幻化般的珍珠刺繡低調閃耀—工匠以純手工逐顆鑲嵌數千顆金、銀色玻璃珠，細緻拼成經典 D 字形圖案，在光線下彷彿流動的幻象，靜靜卻無比吸睛。包款線條俐落，小巧尺寸卻氣場十足，不論搭配晚宴造型或極簡冬日穿搭，都能瞬間拉高整體質感。

Delvaux Cool Box Mini Mirage 黑色／價格店洽（圖／品牌提供）





