聖誕節送禮也送愛！黛珂紫絲帶活動、ORBIS護手霜推公益款





透過保養，我們也可以盡一己之力，幫助更多受暴婦女、身心障礙人士與在戰爭災難中受害兒童！黛珂紫絲帶活動、THE BODY SHOP攜手育成社會福利基金會，還有ORBIS也與KIDS EARTH FUND子供地球基金合作，推出公益聖誕禮盒、護手霜，讓我們在年終送禮或寵愛自己同時，也分享了愛給更多需要的人！

美妝公益活動：黛珂 超微導全能修護紫絲帶限定組

美妝公益活動：黛珂 超微導全能修護紫絲帶限定組，極酵全能版，超微導全能修護精粹75ml＋超微導全能修護霜20g＋極酵全修護晶淬30ml，NT.4,300圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

黛珂已是第四年推行「紫絲帶活動」聲援受暴婦女！統計2024家暴案件高達17.9萬件，遺憾的是仍有許多婦女默默隱忍不願通報，這些隱性案件仍潛藏在社會各個角落！黛珂以「獻給值得被溫柔對待的妳，打造你的Glow Within」為主題，希望這些辛苦的女性能有一段珍視自己時光，將明星商品小紫瓶推出《超微導全能修護紫絲帶限定組》，部分收益將捐予「現代婦女基金會」用以幫助台灣受暴婦女，小紫瓶融合濃郁潤膚油與超導微脂囊，擁有超絕滲透吸收力，膚表是清爽無負擔的觸感，肌底卻持續灌注緊緻彈力，實現一夜好眠光潤肌，是品牌長年熱銷的人氣款！

美妝公益活動：THE BODY SHOP 聖誕限量禮盒

美妝公益活動：THE BODY SHOP 聖誕限量禮盒，捐贈育成社福基金會價值逾NT.100,000節慶禮盒圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

歲末送暖～在年末送禮節日，The Body Shop 於台灣特別發起「The Body Shop Cycle of Love 愛的循環」慈善公益活動，攜手育成社會福利基金會，為基金會的憨寶貝、老憨兒、義工們，以及重點服務單位的合作夥伴，送上聖誕節最暖的祝福與感謝！內容物包含明星商品《茶樹淨化洗髮精》、《粉紅葡萄柚活力沐浴膠》，用茶樹精油幫頭皮深層淨化、調理油脂，同時在葡萄柚清爽香氣中，溫和洗淨肌膚並以蘆薈保濕成分留住水分，洗後柔嫩不乾澀。

美妝公益活動：ORBIS 櫻花滋潤護手霜

美妝公益活動：ORBIS 櫻花滋潤護手霜，童心彩繪版，70g NT.300圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

ORBIS長年以來好評不斷的熱銷商品《櫻花滋潤護手霜》今年冬天與「KIDS EARTHFUND子供地球基金」合作，推出童心彩繪版包裝！以象徵幸福與守護的「貓頭鷹」為主題設計，貓頭鷹在日語中常被寫作「福來朗」或「不苦勞」，象徵招來幸福的吉祥之鳥，特別選用此設計，寄託「願幸福降臨到孩子們與支持此活動的消費者身上」的心意！護手霜添加吉野櫻葉精華與植物性神經醯胺，能為雙手形成清爽不油膩的鎖水保護膜，隔絕乾燥、清潔劑等外在刺激，無香料添加敏感膚質也適用！

