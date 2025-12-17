聖誕節送禮指南！從千元心意到高端保養，這些禮盒一拿出手就贏

（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

聖誕節一到，送禮清單往往比想像中還難決定？其實比起價格，現在大家更在意的是「有沒有選對」、以及打開瞬間能不能感受到心意！今年不妨從香氛與保養下手，既實用又有節慶感，包裝夠美、內容也不馬虎，自然成為最不踩雷的選擇。

今年年末，10/10 APOTHECARY以〈曙光森願〉為主題推出節慶限定企劃，從選品到包裝都圍繞「為送禮而生」的概念展開~櫃點特別提供專人選禮服務，會依預算、香氣偏好與送禮對象協助搭配，對於總是卡在最後一刻的人來說格外貼心！而且活動期間消費滿額還可享有節慶限定禮盒包裝服務，低調卻很有質感，送出手完全不失禮。

只在10/10 APOTHECARY大安旗艦店才有的〈曙光森願〉主題展區，可以有更沉浸式的選禮體驗。（圖／吳雅鈴攝）

即日起至2026/3/31全台10/10 APOTHECARY櫃點皆有「買禮物享專屬禮盒服務」，單筆消費滿3,000元可免費升級「禮盒包裝」、未滿3,000元亦可加價150元選購禮盒包裝服務，讓你的每一次送禮都更具儀式感。（圖／吳雅鈴攝）

在禮盒內容上，10/10 APOTHECARY也為大家挑選了多組兼具話題性與實用度的組合，從香氛、身體清潔到修護保養一應俱全，既適合送朋友、同事，也能當作犒賞自己的年末儀式。許多組合都圍繞日常生活情境設計，使用頻率高、不會被閒置，是那種「收到會真的用完」的安心選擇。

保養控不能錯過的EVE LOM潔淨亮顏組和逆時多效精華組，可以收齊它們家的潔淨霜和A醇精華。（圖／吳雅鈴攝）

送男生就選KERZON香氛片+CULTI車用香氛包的香氣旅行組(1,460元)，和Diptyque佛手柑賦活潔淨露+(MALIN+GOETZ)尤加利體香膏的運動清爽修護組(2,500元)。（圖／吳雅鈴攝）

超可愛的uka頭皮賦活儀式組，因為裡頭有限量寶可夢聯名款的舒活頭皮按摩刷，收到的人保證會很開心！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

偏好經典節慶氛圍的人，歐舒丹今年的「普羅旺斯童話」系列依然很有吸引力！以南法冬日為靈感，包裝本身就像一則溫柔的節慶故事，其中節慶彩球將人氣滋養配方的護手霜、身體乳、沐浴霜濃縮成小巧形式，不論交換禮物或送同事都相當合適；迷你香氛蠟燭禮盒則主打居家療癒感，點起來就能瞬間切換到過節模式，雖是70g的小份量卻很有存在感。

歐舒丹普羅旺斯童話乳油木節慶彩球／680元、普羅旺斯童話櫻花節慶彩球／680元、普羅旺斯童話馬鞭草節慶彩球／680元（圖／品牌提供）

歐舒丹迷你香氛蠟燭禮盒／2,580元（圖／品牌提供）

至於想送得更體面、鎖定高端保養的人，后THE WHOO推出的2025Holiday「重生祕帖雪漾限定禮盒」走的是典雅宮廷路線，外包裝以冰川薄藍與冰晶灰結合丹青美學，將「初雪象徵新開始」的祝福融入設計；禮盒內容物則以品牌延續多年NAD+研究科技、主打夜間關鍵修護的經典產品「重生秘帖」為核心，另外還有洗顏乳、潤色護唇膏等的迷你品項，是一盒從清潔到保養、彩妝全都包進去的全能禮物。

后重生祕帖雪漾迷你禮盒／1,899元（圖／品牌提供）

同場加映~不只是臉部保養，后這回也同步發售潤澤護手霜雪漾限定禮盒和純金修護唇萃雪漾限定禮盒、奢華絲絨唇膏雪漾限定組，從高階完整保養到細節彩妝的精緻小禮都能一次滿足。

后潤澤護手霜雪漾禮盒／799元、純金修護唇萃雪漾限定組／999元（圖／品牌提供）

后奢華絲絨唇膏亮麗橙橘雪漾限定組No.24／1,099元（圖／品牌提供）





