聖誕節送「滷肉飯」？彰化男詭異1舉動畫面曝

社會中心／王靖慈報導

彰化社頭鄉一名民眾近日在查看監視器時，被詭異畫面嚇到。有名陌生男子，大搖大擺走到民眾家門前，把「一碗滷肉飯和蘿蔔湯」淡定掛在曬衣架上就走人。屋主事後發現完全愣住，強調不認識該男子，並把男子離奇舉動影片放出，隨後立刻在網路上掀起其他網友揣測行為。





彰化驚現「叼菸聖誕老人」！快閃民宅門前掛「滷肉飯」詭異畫面曝

彰化社頭育英街近日出現詭異男子手拿一袋物品出現於民眾家前。（圖／民眾提供）

彰化驚現「叼菸聖誕老人」！快閃民宅門前掛「滷肉飯」詭異畫面曝

男子把手中東西掛在民眾家前的曬衣架上隨後走人。（圖／民眾提供）

廣告 廣告





彰化社頭育英街在11月30日下午3點多出現一位可疑人士，一位民眾附上監視器畫面作為佐證，從民眾提供的15秒監視器畫面看，影片開頭可見，一名體型纖瘦的男子，身穿「粉色領藍外套」、腳踩拖鞋，右手提著一袋用透明塑膠袋裝的物品。他慢慢走向屋主的曬衣架後，架子上原本只掛著浴巾，男子卻站足足8秒，把袋子掛上後便快步離開。屋主後來打開一看，裡頭竟是一碗完整的滷肉飯以及袋裝蘿蔔湯，讓他感到莫名其妙。





彰化驚現「叼菸聖誕老人」！快閃民宅門前掛「滷肉飯」詭異畫面曝

屋主打開後發現是一盒滷肉飯，讓他感到相當傻眼。（圖／民眾提供）





影片上傳臉書後立刻引發熱議，不少網友也看傻，並腦洞大開表示：「幫別人送飯送錯家吧？」、「他要佈施（將自己擁有的財物、佛法或心力施捨給他人）的吧」、「聖誕節送滷肉飯」、「瘋人真多」、「都加滷蛋了，沒加匙辣椒說不過去」，引來不少網友猜測男子行為。根據《ETtoday新聞雲》報導，警方也提醒民眾不可任意將物品放置或棄置在他人門口，這行為可能已違反《社會秩序維護法》第90條第2款，最高可處1500元以下罰鍰。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：彰化驚現「聖誕老人」！陌生男子快閃民宅門前掛「滷肉飯」詭異畫面曝

更多民視新聞報導

公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光

賴苡任涉幽靈連署遭起訴開庭！曝「這原因」宣布參選北市議員

春水堂勒令停業！茶壺內含清潔劑害3人送醫 業者道歉了

