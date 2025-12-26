聖誕節還來亂！「台中西南方」偵獲2枚中國空飄氣球 深夜飛越台灣上空

記者陳思妤／台北報導

中國軍機艦頻頻擾台，昨（25）日是行憲紀念日及聖誕節，但中國仍持續騷擾台灣。國防部今（26）日公布，昨天晚間在台中西南方偵獲2顆空飄氣球，直至深夜0時許才消失。

國防部今公布偵獲2顆中共空飄氣球，兩顆偵獲時間都在25日晚間9時20分，一顆地點在台中西南135浬處偵獲，26日0時45分消失，高度5萬呎；另一顆偵獲地點在台中西南156浬處，26日0時50分消失，高度4.8萬呎。

國防部在「台中西南方」偵獲2枚中國空飄氣球（圖／國防部提供）

此外，國防部表示，自25日上午6時至26日上午6時止，偵獲共機2架次及共艦6艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

