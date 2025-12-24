聖誕節難得放假！ 與孩子一同過節
行憲紀念日重回國定假日，剛好又碰上孩子最愛的聖誕節，許多家庭終於能放慢腳步、好好陪伴、相處一整天，不妨親子動手做，一起親子共讀，營造聖誕溫暖氛圍。
時序進入十二月，伴隨著聖誕節越來越近，街頭和店家上紛紛掛起聖誕的裝飾。對還沒有過聖誕節經驗的小小孩，不論是色彩鮮豔的聖誕擺飾、黑暗中亮起的一盞盞小燈、聖誕老人、麋鹿……等節日象徵，都讓他感到十分新奇，充滿探索的好奇心。
無論你家過不過聖誕節，都還是可以在這個季節裡，陪著孩子感受節慶的歡樂與溫馨氛圍，分享跟聖誕有關的故事、習俗。因為對孩子來說，聖誕節是一種美麗的新發現；對爸爸媽媽來說，這是個陪孩子盡情享受當下時光，累積快樂親子回憶的最好機會呢！相信這些分享的歡樂時光可以點滴累積，成為孩子心中最美好的兒時回憶。
走出家門，感受聖誕的燈光與音樂
你可以趁著這個時節，當夜幕低垂時，帶著孩子到百貨公司或是廣場，感受一下聖誕節色彩繽紛的各種擺飾，或是體驗一下黑暗中明滅閃爍的燈光，這些都會非常吸引這個年齡層的孩子。順著孩子的步伐，漫步在發光的街樹下，佇足停留在他特別感興趣的燈飾前，讓這個時節特有的顏色與光景，豐富孩子的感官經驗，留下對美的感動印象。
另外，你也可以播放些應景的聖誕歌曲給孩子聽，而輕快的旋律、充滿鈴鐺響聲的歡樂氣氛，孩子很容易就朗朗上口，也感染到愉快的過節氣氛。而伴隨這些熟悉聖誕歌曲，年復一年地響起，也會再度勾勒出孩子心中珍藏的聖誕回憶。
親子動手做，營造聖誕溫暖氛圍
親子營造家中的聖誕氛圍，也會很有意思！不妨和孩子一起選購喜歡的聖誕飾品，然後在周末時，全家人一起在家中佈置聖誕樹、或是用一些小飾品來改造家庭擺設，營造聖誕氣氛。有機會動手參與，和爸媽一起全家共同改變家庭的面貌，一定會讓小小孩很有成就感，進而對自己的家產生強烈的向心力與凝聚感。
聖誕節除了是宗教性的節日，也是傳達愛意的日子。和孩子一起製作專屬你家的聖誕卡片，讓孩子蓋上一個能夠代表他的印章或是負責塗鴉，完成後把卡片佈置在聖誕樹或是牆面上。再準備一些自製卡片，寄給想要祝福的朋友、長輩，都能讓孩子感受到家人朋友之間滿滿的愛與祝福。
當然，除了讓眼睛享受聖誕美景，還可以準備應景的小點心，讓孩子一飽口福。和孩子一起準備各種形狀的小餅乾，星星、月亮、心或聖誕樹，再用漂亮的罐子裝起來，讓孩子可以不時捏起一片餅乾，快樂咀嚼聖誕的香甜好滋味！
透過共讀，熟悉聖誕故事與習俗
爸爸媽媽還可以和孩子共讀聖誕節相關的圖畫書，像是日本五味太郎的《窗外送來的禮物》、英國雷蒙‧布力格的無字圖畫書《雪人》及美國克利斯．凡．艾斯伯格《北極特快車》等，不同年齡層的孩子都能從豐富多元的面向，體會聖誕節的意涵、聖誕老人的象徵……。
《窗外送來的禮物》有別於其他傳統的聖誕故事，書中的聖誕老公公不但坐直昇機送禮物，還糊里糊塗的搞錯送禮對象，讓每個動物都收到了奇怪的禮物，還好動物們都很喜歡，得到了充滿趣味又皆大歡喜的結局。而《雪人》和《北極特快車》都是西方的經典聖誕圖畫書，充滿奇幻想像的故事情節，搭配寫實的畫風，不論是和雪人飛上天探險，還是搭上神秘的北極特快車，都給人如夢似真的感受。雖然結局都帶著淡淡的哀傷，然而書中蘊含的文學性與藝術性，讓爸媽和孩子在共讀之後各自都有不同的體會。
書中引人入勝的故事情節、生動的人物形象，相信會引發孩子的共鳴，讓孩子覺得身歷其境；而這些閱讀經驗，同時也讓孩子在現實生活中對聖誕節有更深刻的感觸。
營造專屬你家的聖誕傳統
因為聖誕節，整個城市充滿了歡樂愉悅的過節氣氛，小小孩也在似懂非懂的過程中，逐漸體會到歡慶、期待、感恩與分享的意義。不管你們家是怎麼過節的，這些為了迎接聖誕節到來所做的種種家庭活動，將會成為每年孩子與你最期待的聖誕傳統，在孩子心中留下對聖誕節、對家庭的溫暖記憶。
