聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣

記者蔣季容／台北報導

一圖看一週天氣。（圖／氣象署）

未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。

氣象署分析逐日預報，週一（22日）東北季風持續影響，北台灣整天較涼，北海岸、東半部、大台北山區仍易下雨，其中宜蘭有較大雨勢，大台北平地及桃園以南則以多雲到晴為主，各地早晚低溫16至19度間，稍有涼意。

週二（23日）東北季風減弱，北台灣各地舒適溫暖，北海岸、東半部、大台北山區降雨趨於零星，大台北平地及桃園以南晴到多雲，各地早晚低溫16至19度左右，日夜溫差較大。

週三至週四（24至25日） 東北季風增強，水氣增多、各地降雨機率提高，北部、東半部陰雨，中部也有零星雨，南部地區週三雲量增、山區雨，週四亦有零星雨。

週四白天各地偏涼，中部以北、東北部、東部高溫只有17至22度，南部、東南部24至25度，週四晚至週五晨各地氣溫再下降，中部以北、東北部低溫15至16度，其他17至19度，空曠地區、近山區再低1至2度。3500公尺左右或以上的高山有零星降雪或結冰機率。

週五至週日（26至28日）受東北季風影響，水氣稍減少，各地雲量仍多，桃園以北部、東半部仍陰雨，新竹以南平地雨緩，轉為多雲的天氣，山區仍有零星短暫雨。週五白天各地仍偏涼，週六、週日氣溫稍回升，週五、週六中部以北、東北部及東部3000公尺以上的高山有零星降雪或結冰機率。

氣象署提醒，東北季風增強影響期間，沿海空曠地區有8至10級強陣風，中部沿海、恆春半島局部陣風可達11級，海面風強浪大，沿海活動、海上作業務必注意安全。此外週二中南部地區、週三西半部地區的清晨都有局部霧發生的機率，行車務必注意安全。

