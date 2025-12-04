聖誕節飯店優惠來了！入住送近4000元大餐 這裡有「真人聖誕老公公」

記者李育道／台北報導

聖誕節即將來臨，為搶龐大商機，各家飯店業者都在場地精心布置並推出相關優惠活動，像是大地酒店推出全新「繽紛聖誕住房專案」，入住即可享有喜歡西餐廳價值近4,000元的雙人聖誕大餐，台北美福GMT義大利餐廳則推出浪漫盛宴，君品還有真人聖誕老公公可以合影，《三立新聞網》一次整理聖誕節大餐、住房、商品優惠。

大地酒店西餐廳今年推出的「聖誕套餐」，主菜包含無骨牛小排與迷迭香烤雞。（圖／大地酒店提供）

大地酒店

大地酒店「繽紛聖誕住房專案」，提供奇岩客房一晚與翌日雙人早餐，並搭配價值近4,000元雙人聖誕套餐與精選紅酒一瓶，還有節慶手作卡片課程；若只想吃「聖誕套餐」，每客定價1,980元，主菜包含無骨牛小排與迷迭香烤雞。此外，凡預訂兩客聖誕套餐，即可獲贈手作薑餅小物一份，當日亦可享有湯屋八折優惠，於北投暖湯中感受節慶所帶來的療癒時刻。

黑RURU CAFE購買聖誕節限定甜點聖誕杯杯或麋鹿森林，即可獲得聖誕牧草一份;穿戴任一聖誕元素打卡還能享冰淇淋買一送一（圖／綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞國際觀光飯店

綠舞國際觀光飯店「乘日飛行」一泊二食住房專案，雙人入住可選擇【玥】山景客房，每房8,990元起即可享受輕旅行儀式感；家庭出遊則推薦【嵐】四人客房，平均每人不到3,630元，訂房期間至2026/2/28(六) ，入住期間至2026/3/31(二)春節不適用。今年精心規畫五大限定聖誕活動，像是黑 RURU CAFE 與擼 LALA Sweets 12/6–12/28 推出限定聖誕活動，如購買指定甜點贈牧草、聖誕穿搭打卡享冰淇淋買一送一、限量雙人下午茶與貓店長聖誕信箱抽好禮等；12月25日前預訂可享早鳥優惠，週一至週四三擇一下午茶或味噌小火鍋、指定房型第三人加人不加價，連住三天兩夜再贈味噌小火鍋午餐，12月31日入住還可參加綠舞跨年晚會。

台北漢來大飯店至2026年1月31日推出「普發萬元贈萬元」住房專案，每房即贈總價值超過萬元的豐厚好禮。（圖／台北漢來大飯店提供）

台北漢來大飯店

即日起至2026/1/31(六)推出｢普發萬元贈萬元｣住房專案，一人普發兩人享受，雙人入住行政豪華客房平日只要9,999元，每房加贈總價值超過萬元的豐厚好禮；玩翻台北最high跨年城趁現在，善用普發現金輕鬆入住三天兩夜跨年32,888元，每房贈法國銘悅香檳Moet Brut一瓶、跨年派對禮包、大廳酒廊全新雙人早午套餐。

大倉久和大飯店The Nine烘焙坊迎接聖誕與新年，推出多款冬季限定甜點與節慶商品。（圖／大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店

The Nine烘焙坊迎接聖誕與新年，推出多款冬季限定甜點與節慶商品，為歲末增添濃厚儀式感。主打四款造型聖誕蛋糕，包括麋鹿圓舞曲軟萌可愛，售價280元、雪映聖誕樹華麗登場售價260元、極光之下的企鵝與冰山售價320元、雪之華閃耀動人售價260元，以節慶意象呈現冬日氛圍，成為今年節慶的亮眼焦點。

《義饗聖誕 浪漫盛宴》將於12月24日至27日晚間供應，為歡慶佳節，12月25日聖誕節當日特別加開午餐時段，每套3,580元＋10%。。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店

台北美福大飯店GMT義大利餐廳主廚精心設計《義饗聖誕》套餐，主廚嚴選Prime級肋眼芯及龍虎斑等上等食材，主菜提供兩款佳餚「義式節慶烤肉盤」、「爐烤龍虎斑魚」擇一品嚐，餐後甜點「反轉聖誕麵包」以經典聖誕麵包為基底，結合特製的聖誕麵包風味義式冰淇淋（Gelato），最後淋上溫熱的沙巴雍醬汁（Sabayon）。《義饗聖誕 浪漫盛宴》將於12月24日至27日晚間供應，為歡慶佳節，12月25日聖誕節當日特別加開午餐時段，每套3,580元＋10%。

君品酒店將於12月20日與21日推出聖誕攝影服務，旅客可與真人版聖誕老人合影留念。（圖／雲朗觀光提供）

君品酒店

君品酒店今年以「馬戲團」為靈感，將歐式城堡妝點成一座充滿童趣、驚喜與溫暖的歡樂馬戲國度。12月20日及21日「真人版聖誕老人」將現身6樓大廳，與賓客合影留念，拍攝每組費用1,700元，住房與用餐賓客享1,400元優惠價，君品酒店還會將每組拍攝所得捐出200元給「社團法人台灣逆風青少年賦歸協會」。

台北士林萬麗酒店推出兩大年末亮點，以手工烤製、美味暖心的「聖誕限定烤物」系列，主打 680元 即能細品爐烤春雞獨享餐，讓單身小資族也能歡慶聖誕夜。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店推出兩大年末亮點，以手工烤製、美味暖心的「聖誕限定烤物」系列，主打 680元 即能細品爐烤春雞獨享餐，讓單身小資族也能歡慶聖誕夜！以「復刻我的 80 年代」為主題的跨年派對，12月31日20:00至00:30於 「TEA LAB 茶坊」與 「R Bar逸庭 」一起嗨到2026 ，現場提供逾10款特調與炸物點心無限享用，即日起訂位早鳥優惠每位1,380元+10%。

連續八年榮獲《米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，為賓客打造優雅節日氛圍，特別推出歡慶新年限定七道式套餐。（圖／台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店

「Bencotto」自2025年12月24日晚餐至26日午、晚間時段，推出節慶限定五道式套餐，每位3,880元+10%，包含「傳統威尼斯海鱸魚及墨魚塔塔」、「醃漬盧米納羊肉薄片搭配佩科里諾羊奶乳酪」、「南瓜甜菜根麵疙瘩佐鴨肉松露醬」、「A3和牛紐約客」等。此外，2025年12月31日晚餐至2026年1月1日午、晚餐時段，推出每位3,980元+10%的豪華五道式歲末跨年限定套餐；連續八年獲《米其林指南》一星殊榮「雅閣」中餐廳，於2025年12月31日及2026年1月1日的午、晚餐時段，特別推出歡慶新年限定七道式套餐，包含有「燕窩海鮮羹」、「上湯焗龍蝦」、「雞油花雕蒸龍膽斑」及「南非鮑魚薑黃飯」等，每位5,680元+10%。

雲品溫泉酒店特別規劃相框寶石畫聖誕樹DIY活動，邀請旅客親手創作，留下獨一無二的聖誕回憶。（圖／雲品溫泉酒店提供）

雲品溫泉酒店

雲品溫泉酒店12月20日與24日，於丹彤戶外長廊將舉辦溫馨熱鬧的聖誕市集，邀請旅人穿上聖誕或馬戲團紅、白、綠系列主題裝扮，一同參與派對。市集期間，戶外圓形廣場將展開「森林光影舞會」，由原住民藝術團隊及馬戲團帶來精彩演出，舞會中場則安排心願交換禮物活動，參與者可寫下祝福卡片，彼此交換心意與禮物，更有機會於活動中交換到每客價值3,278元的雙人餐券一組。

