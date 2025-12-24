聖誕節飲食怎麼吃？中醫推薦暖胃茶飲、甜品助消化

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

今天是一年一度的聖誕夜，每到歲末年終，街頭巷尾逐漸瀰漫起濃厚的聖誕氛圍，閃爍的燈飾、肉桂香氣的甜點，成為不少家庭與朋友團聚的共同記憶。儘管聖誕節源自西方文化，但在台灣，也逐漸成為親友相聚、大啖美食的重要時刻。然而，豐盛佳餚背後，卻也暗藏腸胃負擔的健康隱憂。

節慶聚餐後，出現胃脹、消化不良

不少民眾在節慶聚餐後，常出現胃脹、消化不良、胃酸逆流、口乾口苦，甚至影響睡眠與精神狀態。對此，中醫師林承漢指出，從中醫觀點來看，脾胃為人體消化吸收的核心，過量攝取高油、高糖與重口味食物，容易造成「食滯、氣滯、濕阻」，不僅影響腸胃功能，也可能引發心悸、失眠、疲倦與情緒不穩等問題。

林承漢說明，冬季在中醫屬於「藏」的季節，氣候寒冷、陽氣內斂，正是調理脾胃、溫養心陽的重要時機。建議節慶飲食掌握「不過量、避免冰冷、適度溫補」三大原則，並可搭配中醫食療茶飲與湯品，幫助減輕大餐後的不適，同時養心安神，維持身心平衡。

冬季中醫養生飲品

針對聖誕節與年末聚餐，林承漢也推薦幾款適合冬季飲用的中醫養生飲品。像是「山楂陳皮茶」，能幫助消化、緩解脹氣，特別適合大餐後飲用；「紅棗枸杞肉桂紅茶」則結合溫中補氣與驅寒功效，適合冬天氣色不佳、手腳冰冷者；而「銀耳蓮子雪梨羹」兼具潤肺養陰、健脾安神的效果，可作為節慶甜點，取代高油高糖的糕點。

林承漢提醒，節慶團聚固然重要，但養生不分東西方，只要順應時節、吃得適量又聰明，就能在享受美食與親情的同時，守住腸胃與整體健康，讓冬日的相聚更加安心無負擔。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

