聖誕節驚傳砍人！瑞芳男遭刺一度休克 嫌否認動刀：他自己跌倒

【緯來新聞網】新北瑞芳今（25日）上午7時43分發生持刀傷人案，38歲林姓男子疑與人爭吵後遭人持刀刺入胸部，傷勢嚴重一度休克，目前傷勢穩定，送往加護病房觀察。而警方掌握線索追查，迅速逮到嫌犯23歲吳姓男子。

新北瑞芳25日上午7時43分發生持刀傷人案。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局今天上午8時許獲報，瑞芳區明燈路三段139號前發生男子被人持刀刺中左胸流血，趕抵現場發現傷者意識清楚，送往基隆長庚急救後一度陷入休克，經急診醫師全力搶救，緊急推進開刀房進行手術，目前傷勢穩定，已經脫離險境。



據了解，林姓男子是基隆警方列管的毒品人口，曾犯下多起妨害秩序案件，今天與當地毒品人口因細故吵架，突遭對方持刀刺傷，警方懷疑雙方是因毒品或財務起糾紛。



警方根據林男提供刺傷他的吳姓男子資料，上午10時許前往吳男位於瑞芳的家逮人，當時吳男處於酒醉狀態。吳男供稱，和林男發生口角後，對方突然持刀攻擊，他本能反應把林男推開，導致林男重心不穩跌倒，手上的刀才會刺進左胸，否認持刀傷人。



不過，警方對吳男的說法存疑，將調閱案發地點周邊監視器，積極找尋兇刀，病等林男傷勢穩定後，釐清2人衝突原因。



★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

