台北捷運松山新店線昨（25）日晚間發生乘客在車廂內奔逃，據了解，車廂內有一名年約40歲的男子，在列車行駛到北門站時疑情緒失控，突拿雨傘用力敲打車窗玻璃，巨大聲響嚇壞眾人，隨後乘客便開始竄逃。北捷表示，行控中心確認原因後，立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理；至於旅客遺留在列車上的物品，後續將送回北門站待領7天。

台北捷運公司說明，昨日晚間約8時32分左右，松山新店線往松山方向列車，於北門站進站前旅客按壓對講機反映有旅客爭執。行控立即通知110、119及捷警。

一名男性與同行母親於北門站下車，母親向趕至月台的站長表示，因其子遭其他旅客不慎碰撞，因而情緒激動。

行控中心確認原因後，立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理。至於旅客遺留在列車上的物品，後續將送回北門站待領7天。

北捷也呼籲旅客，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司獲報後將儘速派員前往處理。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／聖誕節驚魂！北捷乘客車廂大奔逃「原因曝光」 遺留物7天內至北門站領回

