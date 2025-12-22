聖誕節、元旦假期 新北市路邊收費停車格暫停收費！「這些地區」例外

【記者曾佳俊／新北報導】今年行憲紀念日也就是聖誕節，以及明年元旦為國定假日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；不過，知名板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈等區域的假日收費停車格，則維持收費，以方便假期外出購物、出遊的民眾找停車位，提高周轉率。

新北交通局停車營運科科長許芫綺表示，今(114)年12月25日(四)是行憲紀念日，緊接著明(115)年1月1日（四）是元旦，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈等區域的假日收費路邊停車格則維持假日收費。

交通局也提醒，民眾可利用行動支付App (Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10家行動支付APP)繳納新北市路邊停車費之外，還可使用全國繳費網及四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單及繳費，省時又方便。

