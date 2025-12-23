聖誕節「冷空氣強灌台」 鄭明典示警：1情況易現寒潮！

生活中心／江姿儀報導



今（23日）東北季風減弱，北部及東北部回溫，各地多為多雲到晴的好天氣。中央氣象署指出，明（24日）東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，多地轉雨；平安夜水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，前中央氣象局長鄭明典今（23日）下午曬出最新500百帕高度場預測圖，明（24日）晚冷空氣正好灌向台灣，示警「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態」。





明（24日）聖誕節前夕東北季風將增強，受大陸冷氣團南下影響，週四（25日）、週五（26日）兩天轉冷。（圖／翻攝中央氣象署臉書）

2025年進入最後倒數，不少民眾已規劃好聖誕節、跨年假期計畫，並開始關注未來幾天的天氣狀況，關心跨年夜外出與戶外活動是否受影響。即將迎來聖誕節，今（23日）東北季風減弱，各地回溫、放晴，但明（24日）聖誕節前夕東北季風將增強，受大陸冷氣團南下影響，週四（25日）、週五（26日）兩天中部以北及東北部、東部天氣轉冷。

鄭明典指出，「貝加爾湖脊場」東側偏北風，冷空氣南下恰好灌向台灣，提醒「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態」。（圖／翻攝臉書＠鄭明典）

對此，前中央氣象局長鄭明典今（23日）稍早在臉書發文，曬出明（24日）晚上8時的500百帕高度場預測圖，指出俄羅斯西伯利亞地區的貝加爾湖附近出現深深的脊場。他提到，「貝加爾湖脊場」東側的風向是偏北風，會把冷空氣往南送，而且恰好是「往台灣方向來」，因此提醒「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態」。

鄭明典指出，目前預測為「波數4結構」，若為「波數3結構」台灣易現寒潮。（圖／翻攝臉書＠鄭明典）

鄭明典進一步分析，預測圖可見中緯度環繞北極一圈（白灰色的冷區），呈現4個突出的分支（紅圈處），為「波數4結構」。他強調，若為「波數3結構」，加上貝加爾湖脊場，根據過去統計「那就是台灣最容易出現寒潮的天氣型態！」。





